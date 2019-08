Peter „Ďuďo“ Dudák miloval more a slobodu, v Starej Tržnici sa rozlúčili so spevákom skupiny Hex

Najťažšia vec v živote

Naživo nezahrali žiadnu skladbu



Peter „Ďuďo“ Dudák

Peter „Ďuďo“ Dudák sa narodil 11. marca 1973. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír, neskôr vyštudoval Vysokú školu múzických umení a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.



Patrí k zakladajúcim členom skupiny Hex, ktorá v tomto roku oslávila 30 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. Na konte majú štúdiové albumy Ježiš Kristus nosí krátke nohavice (1992), Abrakadabra (1993), Hex (1994), Ultrapop (1997), Supermarket (1999), Víkend (2002), Nikdy nebolo lepšie (2006), Ty a ja (2010), Tebe (2017), DVD Cesta z mesta (2007), výberovku Všetko najlepšie 2013 - 1992 (2013) a koncertný záznam Live in Stará tržnica (2015).



Svoju hudobnú cestu Hex odštartovali prvým koncertom 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. Odvtedy až do dnešných dní vystupovali v nezmenenej zostave, ktorej základ tvorili popri Ďuďovi gitarista Martin „Fefe“ Žúži, basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský a bubeník Tibor „Tybyke“ Szabados. Fanúšikov a fanúšičky si získali nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v Maďarsku či Spojených štátoch amerických.





20.8.2019 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Starej Tržnici sa v pondelok večer uskutočnila posledná rozlúčka so spevákom a gitaristom skupiny Hex Petrom „Ďuďom“ Dudákom, ktorý zomrel v stredu 14. augusta po viac ako ročnom boji s rakovinou pankreasu.Pietna akcia, na ktorej sa popri hudobníkových blízkych, priateľoch a spolupracovníkoch zúčastnila aj široká verejnosť, sa začala príhovorom Ďuďovej sestry Kataríny, ktorú sprevádzali jeho dcéra Mária a priateľka Mirka.„Toto je asi najťažšia vec, ktorú som v živote robila,“ povedala na úvod a pokračovala viacerými spomienkami na svojho milovaného brata. „Keď som to najviac potrebovala, vždy si tu bol pre mňa a pomohol mi. Pamätám si ťa... A nikdy na teba nezabudnem,“ zakončila napokon s plačom.Po dlhom potlesku sa prítomným v sále prihovorili aj členovia kapely Tomáš „Yxo“ Dohňanský, Martin „Fefe“ Žúži a Tibor „Tybyke“ Szabados.„Na tomto pódiu sme veľakrát hrali, s Petrom a chalanmi sme tu zažili fantastické akcie a výbornú náladu, ktorá tu, bohužiaľ, dnes nie je. Stále pozerám na tie dvere a čakám, že Ďuďo príde sem a bude pozerať do zeme, nebude chápať, prečo sa hneváme, že prišiel neskoro... Tak chodil často, dnes by som sa nehneval, keby prišiel neskoro...,“ poznamenal Fefe.„Už je to tak... Ďuďo miloval more, vzduch a slobodu... Už sa plaví na inej lodi a ja sa naňho hnevám, že nás nechal tu, samých a prajem mu na tú plavbu čisté nebo a dobrý vietor... Tak zbohom,“ dodal.„Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste Ďuďovi venovali túto krátku chvíľu. Ďuďo, zostaneš v našich srdciach,“ pokračoval Tybyke, po ktorom prevzal mikrofón do rúk Yxo.„Ja som nesmierne rád, že som, myslím, že od troch rokov, s týmto krásnym človekom prežil toľko vecí. Aj sme boli na seba veľakrát nahnevaní, aj sme sa chvíľu nebavili a čokoľvek sa dialo, ale vždy sme sa k sebe vrátili a mali sme sa radšej a radšej... To bol človek... Nie, prepáčte, ešte raz! To je človek, ktorý rozdával radosť a bude ju rozdávať stále. Ďuďo bude stále žiť, Ďuďo je človek naozaj renesančný. Sú to obrovské emócie, môžem povedať iba jednu vec... Veríme, že vy všetci, čo ste tu, ste mali Ďuďa radi, že ste ho milovali, že ste milovali jeho prácu, jeho život a zo srdca vám ďakujeme, že ste v sebe v týchto dňoch objavili toľko lásky! Ďuďo už na nás pozerá zhora. Ako Fefe hovoril, pláva niekam a ako ho poznám, keď tam prídeme my, už tam bude všetko nachystané. Je to puntičkár. Štúdio bude úplne najlepšie vybavené, Jimmi Hendrix z jednej strany, Lemmy z druhej strany a my tam prídeme a zas nás začne dodrbávať, ako hráme... Milujeme ho a stále ho budeme milovať... Nech je viac takých ľudí na svete, ako je Ďuďo...,“ uzavrel líder kapely.Trojica počas rozlúčky nezahrala naživo žiadnu skladbu, známe piesne Hexu zneli však tlmeno po celý čas z reproduktorov. Atmosféru podtrhovala aj koláž Ďuďových fotografií, ktorá lemovala priestory tržnice. Prítomní sa počas trvania spomienkovej akcie zapisovali zároveň do kondolenčnej knihy.