Peter Gajdoš sa pripojil k IPM. Do tímu prináša dlhoročné skúsenosti

Foto: IPM Group Foto: IPM Group

Peter Gajdoš je skúseným členom správnej rady, ktorý nabral skúsenosti v radách niekoľkých spoločnostiach vrátane spoločností Serenova, Corsair Pharma, CNano Technology (predaná čínskemu strategickému partnerovi), Arcadia Biosciences (IPO: NASDAQ: RKDA), Reel Solar (získaná spoločnosťou Chinese Strategic), ESS Inc. (Pozorovateľ), Wildcat Discovery Technologies (Pozorovateľ), Exela Pharma Sciences (Pozorovateľ), NeuroRecovery Technologies (Pozorovateľ), Auspex Pharmaceuticals (Bývalý Pozorovateľ - IPO: NASDAQ: ASPX a neskôr kúpený spoločnosťou Teva za 3,5 mld. USD), Ardelyx ( Bývalý Pozorovateľ - IPO: NASDAQ: ARDX), Neos Therapeutics (Bývalý Pozorovateľ - IPO: NASDAQ: NEOS), SurgiQuest (Bývalý Pozorovateľ - získaný spoločnosťou ConMed za 265 miliónov dolárov) a Menlo Therapeutics (Bývalý Pozorovateľ - IPO: NASDAQ: MNLO).

Peter Gajdoš je držiteľom titulu MBA na Wharton School, University of Pennsylvania a BS v odbore Business Administration na University of North Carolina v Chapel Hill.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (OTS) - Peter Gajdoš má za sebou 12 rokov skúseností v oblasti rizikového a súkromného kapitálu a je jedným z najúspešnejších investorov rizikového kapitálu z regiónu strednej a východnej Európy – v priebehu 6 rokov dohliadal na 8 IPO. Spoločnosť IPM s potešením víta Petra Gajdoša vo svojich radoch.Peter Gajdoš bude zodpovedný za celkovú VC stratégiu spoločnosti IPM. Aj naďalej bude plniť svoje prechádzajúce povinnosti ako výkonný riaditeľ a portfólio manažér v spoločnosti Presidio Partners -multi-sektorovom fonde zameranom na technologické inovácie, investujúcom do IT, biologických technológií, energetiky a nových materiálov. Presidio zarobilo svojim investorom za šesť rokov viac ako 800 mil. USD a malo osem IPO, pričom Peter Gajdoš bol priamo zapojený v piatich z nich.Vďaka Petrovi Gajdošovi má IPM prístup k projektom ako ESS alebo Wildcat a ich technológiám, ktoré sa teraz prenášajú do Európy ako súčasť projektu InoBat. Tento krok pomôže IPM nielen transformovať európske a slovenské hospodárstvo z výrobného na znalostné, ale tiež prilákať talenty zo zahraničia.,“ komentujePeter Gajdoš predtým pracoval so spoločnosťami SilverLake Kraftwerk a Warburg Pincus so zameraním na investície do energetiky a technológií. Peter Gajdoš tiež pôsobil ako spolupracovník vo Virgin Green Fund, súkromnom kapitálovom fonde podporovanom Sirom Richardom Bransonom, ktorý poskytuje kapitál spoločnostiam pôsobiacim v odvetviach obnoviteľných zdrojov a efektívneho využívania prírodných zdrojov v Severnej Amerike, Európe a Izraeli. Ešte pred Virgin Green Fund pracoval v New Yorku ako investičný bankár v J. P. Morgan.