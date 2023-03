Peter Hámor sa chystá na doposiaľ nezdolanú stenu sedemtisícovky Kabru South

Hlavným cieľom tohtoročnej výpravy Petra Hámora "Himalayadventure MMXXIII" je prvovýstup doposiaľ neprelezenou západnou stenou najjužnejšej sedemtisícovky sveta, 7394 metrov vysokej hory Kabru South. Uviedol to počas utorkovej tlačovej konferencie pred odchodom na výpravu, kam sa tentoraz vyberie s talianskym manželským párom.





Vrchol sa nachádza na hraniciach Nepálu a indického Sikkimu. "Do tejto ohromnej skalno-ľadovej bariéry sa doposiaľ odvážili vstúpiť iba srbskí horolezci v roku 2004, vystúpiť na vrchol sa im však nepodarilo," upozornil Hámor, ktorého bude mesiac počas výpravy sprevádzať aj manželka Mária. Hámorovi spolulezci, talianski výškoví horolezci Nives Meroi a Romano Benet, majú na svojom konte okrem iného výstupy na všetkých štrnásť osemtisícoviek, ako prvý a jediný manželský pár na svete zdolali tzv. Korunu Himalájí.Samotnému výstupu na Kabru South budú predchádzať aklimatizačné výstupy na viacero päť- a šesťtisícových vrcholov v oblasti tretej najvyššej hory sveta, Kančendžongy. Aj tentoraz budú všetky výstupy vedené ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a bez použitia umelého kyslíka."Odlietame do Nepálu v stredu (15. 3.), aklimatizačné výstupy sú naplánované na prelome marca a apríla, príprava na výstup sa začne 21. apríla a pokus o prelezenie západnej steny Kabru South je v termíne od 1. do 21. mája. Návrat na Slovensko by mal byť 26. mája," priblížil Hámor.

Slovenský držiteľ Koruny Himalájí upozornil, že čaro najvyšších hôr sveta nie je iba v ich výške, ale najmä v ich rozlohe a v podstate nevyčerpateľných možnostiach. Himalájske výškové horolezectvo podľa neho ani náhodou nie je len o výstupoch zabezpečenými klasickými cestami na sedem populárnych osemtisícoviek či niekoľko nižších vrcholov. "Aj po viac ako 70 rokoch je v Nepálskych Himalájach stále dosť miest, o ktorých vieme iba veľmi málo alebo vôbec nič. A práve poznávanie a objavovanie, v kombinácii s hľadaním a posúvaním svojich limitov, v spoločnosti dobrých priateľov je v horolezectve to najdôležitejšie a najkrajšie. Preto tento rok vyrážam do oblasti ležiacej ďaleko na východe Nepálu s milými a príjemnými ľuďmi," uzatvára Hámor.