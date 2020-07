Peter Juhás kvôli videoklipu k skladbe Mávam vyskočil z lietadla!

Kým prvotina ''Ty ani nevieš'' sa zrodila za podpory Jany Kirschner, novinku “Mávam“ mladý talent púšťa do sveta sám.

„Pieseň Mávam vznikla počas jedného krásneho slnečného dňa, keď som hral turné pre jednu pivnú spoločnosť v Čechách a mne napadlo, že by som mal v repertoári rád niečo živé, plné energie a s takým tým živelným driveom, ktorý v sebe mám odjakživa,“ prezrádza Peter Juhás. Muzikantovi najskôr napadla melódia pesničky, ktorú neskôr otextoval. „Text a hudbu som si napísal sám, ako som to cítil. Tak, ako sa snažím robiť všetky veci v živote,“ doplnil spevák a gitarista.

Zaujímavosťou je, že novinku ''Mávam'' Peter Juhás napísal sám pre seba. „Nemyslím to tak, aby som si spravil radosť, ale aby som si ňou stále pripomínal, že život mám vo vlastných rukách a hranice všetkého si určujem len a len ja sám,“ opisuje Juhás čo pre neho skladba znamená.

Produkčne Petrovi so skladbou “Mávam“ pomohli chalani zo štúdia Lavagance. Prvé spojenie s Tomom Lobbom a Oliverom Fillnerom, z vychyteného bratislavského nahrávacieho štúdia, prebehlo už pri Peťovom debute ''Ty ani nevieš''. Už toho času si kooperáciu spevák pochvaľoval. „Pri tejto druhej skladbe som do nich vložil celú svoju dôveru a s výsledkom som nadmieru spokojný. Chalanom patrí veľké ďakujem,“ opisuje vďačne spoluprácu.



Pesnička “Mávam'' sa dočkala aj vizuálnej podoby. Videoklip sa začína hraním na ulici, kde sa muzikant cíti ako doma. Ďalej sa v klipe objavia i zábery jazera v Šútove, či roadtripu s priateľmi. Pohodové obrazy sa vo videu striedajú so scénami plnými adrenalínu. Peter Juhás kvôli pesničke a jej významu poriadne zariskoval a vyskúšal šport, ktorého sa obával najviac a zároveň mal k nemu najväčší rešpekt. „Keďže som chcel touto skladbou vyjadriť dôveru v samého seba, a že je všetko presne tak ako má byť, chcel som spraviť niečo, z čoho som mal naozaj veľký strach. Pred pár rokmi som sa zaprisahal, že môžem vyskúšať všetko, ale určite nikdy nebudem skákať z lietadla. Tak som sa teda hecol a skočil som si z lietadla.“

Napriek strachu z výšok to sympaťák dal aj vďaka profíkom z Aeroklubu v Prievidzi, ktorí Peťa a jeho partiu pripravili na zoskok so slovami: „Nech si to hlavne užijú!“ „Nuž, tak sme si to teda užili. Ale musím priznať, že keď sme leteli v tom lietadle, ktoré nemalo dvere, iba nejakú plachtu, v 1500 m a keď som videl, ako si len tak jeden z cestujúcich vyskočil a my sme si to teda ešte vytiahli do raz takej výšky, tak mi nebolo všetko jedno. Rozmýšľal som reálne aj o tom, že na to kašlem, že to je somarina, a že mám rád svoj život predsa. Napokon som ale šťastný, že sa tak nestalo a prekonal som svoje obavy, lebo by som si to asi vyčítal do konca života“ priznáva Juhás. Po premiére v zoskoku z lietadla strach opadol a Peter už uvažuje o repete. „Každému odporúčam, nech si to vyskúša, pretože keď si tak padáte v 200km/h, alebo či už len pri tom stúpaní, tak si uvedomíte, aké malichernosti v živote riešite. Že sa netreba trápiť tým, čo za to nestojí a treba sa tešiť z každého jedného dňa. Z každej jednej šance zažiť niečo, čo sa vám zdalo ešte nedávno nemožné.“



Okrem novej skladby Peter Juhás hlási aj tohtoročné vydanie debutového štúdiového albumu. „Momentálne prebieha kampaň na štartovači, kde si ľudia môžu predobjednať môj album, alebo lekciu gitary či spevu. Taktiež im môžem aj zložiť pieseň na mieru, či prísť zahrať na záhradu alebo do klubu. Ak bude táto kampaň úspešná, pre svojich fanúšikov pripravím CD-čká rovno dve,“ opisuje mladý muzikant predstavu ako zvládnuť náročné financovanie nahrávania albumu či výrobu videoklipov. „Ak sa mi to cez túto kampaň nepodarí, budem musieť vymyslieť iný spôsob, ako na to našetriť, ale určite to tento rok dám dokopy. Cítim to tak. Pesničiek mám dosť a rád by som ľuďom, ktorí ma podporovali, dal možnosť pustiť si nejaké tie moje songy,“ stojí si za svojím muzikant, ktorý sa neprieči i robotám mimo hudobného segmentu. „Nové piesne vydávam aj vďaka svojej práci na pumpe, neštítim sa žiadnej roboty. Hudba je moja priorita a vášeň zároveň a som schopný kvôli nej zamakať,“ preukázal mladík prostredníctvom slov svoju pevnú vôľu, ale aj skromnosť a pokoru. „Na albume budú skladby, s ktorými mi pomáhal aj môj strážny anjel, Janka Kirschner a taktiež aj rôzny mix hudobných žánrov. Hudba je rozmanitá a ja sa cítim požehnaný tým, že sa jej môžem venovať. Uvidíme teda, čo z toho nakoniec vznikne, ale mám z toho už teraz veľkú radosť,“ dodal Peter Juhás na záver.

Link na startovač

https://www.startovac.cz/projekty/peter-juhas-nejaky-ten-album/