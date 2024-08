Peter Juhás s Lukášom Adamcom majú novú skladbu o kamarátstve

Skladba sadla obom

Mastering má na svedomí Samo Pospíšil

Druhý štúdiový album už v septembri

22.8.2024 (SITA.sk) - Svetlo sveta uzrela pieseň Tvoj kamarát z pera speváka Petra Juhása , ktorý si k spolupráci prizval kolegu, obľúbeného Lukáša Adamca „Lukáš bol jedným z interprétov, s ktorými som túžil mať spoločný song, lebo si myslím, že toho máme hudobne mnoho spoločného. Po tom, čo som ho mal možnosť spoznať aj osobne, som zistil, že sme si sadli aj po ľudskej stránke. S malou dušičkou som ho oslovil, či by nemal záujem čosi vymyslieť a on na moje prekvapenie súhlasil. Dal som si teda záležať, aby ten song nebol prvoplánový, aby obsiahol obidva naše hudobné svety a aby potešil našich poslucháčov,“ prezrádza Peter začiatky nie len profesionálneho kamarátstva so skúsenejším kolegom.Autorom hudby spomínanej novinky je Peter Juhás, ruku k dielu však priložil i Adam Šamaj či producentské duo z Beyond Music Studio. O text sa taktiež postaral Peter, druhú slohu však má na svedomí Lukáš Adamec.„Na Peťov text sa mi nadväzovalo pohodlne. V podstate som sa tomu venoval celkom na poslednú chvíľu, ale v štúdiu sme to dokončili k spokojnosti. Ono to bolo vlastne zámerom, aby sme pri nahrávaní dosiahli feeling skladby, ktorá by sadla nám obom,“ vysvetľuje Lukáš proces tvorby.„Luky je veľký profesionál. Vedel som, že spieva parádne, ale na jeho Bodka Tour, ktorej som sa zúčastnil a aj v štúdiu mi ukázal, čo všetko sa v ňom skrýva. Svojou slohou a silnými vokálmi piesni dodal potrebnú energiu. Veľa sme sa pri tom aj nasmiali,“ pochvaľuje si Juhás spoluprácu v štúdiu.Podobne to však cíti aj Luky Adamec: „Peťo je talentovaný mladý zjav, plný optimizmu. Práve preto som na jeho návrh, že by sme spolu mohli mať pieseň, reagoval kladne. A tak vyzerala aj spolupráca.“Okrem hlavných hviezd sa v štúdiu zišli i ďalší nadaní hudobníci, ktorí sa postaralil o to, ako pieseň vo finále znie.„Veľkú časť tejto piesne dodali samotní producenti Tom Lobb a Martin Zaujec, ktorí sú aj multiinštrumentalisti. Gitaru nahral Pišta Lengyel, klavír zasa Tomáš Dúcky. Mastering novinky má na svedomí Samo Pospíšil,“ predstavuje Peter svoju hudobnú družinu.Novinka vyzdvihuje priateľstvo, s témou piesne korešponduje i videoklip. „Snažil som sa dať dôraz na hodnotu priateľstva. Ja sám by som v živote nič nedokázal, keby som okolo seba nemal ľudí, ktorí mi pomáhali a pomáhajú. Nič nie je krajšie, ako mať v živote niekoho, kto nás podrží a môžeme sa oňho(o ňu) oprieť,“ hovorí Juhás.Vo videoklipe to však mladý pesničkár až tak jednoduché nemá. Lukáš Adamec mu v ňom dal celkom slušne zabrať. Chalanov však spojila ich spoločná vášeň, ako inak – hudba. Námet na klip už tradične vymyslel samotný Peter Juhás spoločne so svojím šikovným kameramanom Tomášom Vranovičom. „Robili sme to svojpomocne, keďže v týchto časoch vydávam aj album a preto neostal veľký budget na nejakú obrovskú produkciu, no myslím si, že sa nám podarilo uvariť čosi vierohodné, úprimné a snáď to, tak ako aj nám, vyčarí ľuďom úsmev na perách,“ priznáva pesničkár, že si musel utiahnuť opasok, videu to však ani náhodou neuškodilo.Natáčalo sa v okolí rozhľadne pri Brotnici a vo videu Lukáš Adamec stvárnil sám seba. „Klip zobrazuje, ako Luky na ceste na koncert dostal defekt, rezervu nanešťastie v aute nemal a nedarilo sa mu chytiť signál, aby si mohol zavolať pomoc. Neostávalo mu teda nič iné, iba stopovať. Okolo šiel zvláštny týpek s karavanom v mojej osobe, ktorý sa tešil z toho, že si môže nájsť nového kamaráta. Napriek tomu, že sa Lukáš veľmi ponáhľal, zobral som ho na krátku stopku, rýchly obed a pár aktivít, ktoré však Lukymu neboli veľmi po chuti. Napísal som mu teda na mieste ešte aj pieseň, ktorú sme si spolu zaspievali a aby toho nebolo málo, doniesol som mu ešte aj publikum. Aby mu ten koncert tak nechýbal,“ približuje Juhás príbeh zachytený na obraze, pričom poukazuje, že práve hudba bola zlomovým momentom, ktorá roztopila ľady. Po vzhliadnutí videa sa naskytuje otázka, či je Lukáš Adamec naozaj taký tvrdý oriešok? „Ja si myslím, že to nemusí byť u mňa až také ťažké si ma získať. Skôr to udržiavanie kamarátstva, ktoré si vyžaduje čas, prítomnosť a spoločné aktivity, by bolo tou náročnejšou zložkou, kedže som dosť veľa na cestách,“ vysvetľuje Lukáš Adamec.Peter Juhás nelení a aktuálne zarezáva v štúdiu, kde dokončuje svoj druhý autorský album Dobru k dobrom, ktorý vydáva 9.9.2024. „Album vyjde spoločne so singlom, ktorý je tak trochu inšpirovaný muzikou IMT Smile. Celkovo bude na albume mnoho žánrov a každý si tam bude môcť nájsť čosi svoje. Hlavným posolstvom albumu je šírenie dobra a lásky. Snáď ľuďom pomôže uvedomiť si, že tu žijeme jeden pre druhého a že nemá zmysel hrabkať si iba sám pre seba,“ prezrádza spevák, na čo sa môžu fanúšikovia tešiť.V novembri Peter plánuje i koncertnú šnúru, na ktorom bude nový nosič krstiť. „Tie najväčšie koncerty budeme hrať aj s dychovou sekciou, z čoho mám veľkú radosť, lebo som fanúšik živej muziky a môžem všetkým sľúbiť, že naše koncerty budú viac než živé. Teším sa na všetkých fanúšikov a kamarátov a snáď sa nám všetkým podarí smerovať ku skutočnému šťastiu,“ hovorí spevák na záver, pričom bližšie informácie o podujatiach zverejní už čoskoro.