Peter Juhás vydal prvý autorský album s názvom Poctený životom. Pokrstí ho Jana Kirschner

Slovenský pesničkár Peter Juhás vydáva svoj debutový album s názvom Poctený životom. Pre mladého speváka je čerstvo vydaná štúdiovka splneným snom. ''Týpek zo stromu'', ako muzikant sám seba nazýva, sa do jeho nahrávania vrhol po skončení speváckej súťaže Hlas Česko-Slovenska, v ktorej to dotiahol až do TOP4ky.

V priebehu niekoľkých mesiacov tvrdá drina v štúdiu začala prinášať prvé ovocie. Predzvesťou “chuti“ albumu bol debutový singel Ty ani Nevieš, ktorý sa zrodil za podpory nezameniteľnej Jany Kirschner. Práve týmto singlom Peter fanúšikov vtiahol do svojho sveta. Len o niekoľko mesiacov od autorského debutu mladý hudobník zamiešal karty na slovenskej hudobnej scéne s rádiovo úspešnou skladbou Mávam. Priaznivcom slovenskej muziky, aj vďaka akčnému klipu, odhalil ďalší kúsok svojej duše a kreatívnu rozmanitosť, ktorá načrtáva, že album je “kadečím“, no rozhodne nie je stereotypným, či bežným.

Novinka Poctený životom, ktorá je už dostupná v digitálnej distribúcii a na pultoch kamenných obchodov sa objaví už 16.12.2020. Obsahuje 10 rôznorodých skladieb, ktoré sa nahrávali v Cobra Sound, LVGNC Studios, Môlča records a ama21production. Peter si na nej strihol i dve duetá. A to s AnnouMáriou d'Almeida, Peťovou dobrou priateľkou s čistou dušou a krásnym hlasom. Druhú skladbu naspieval s Teri Čikoš, taktiež skvelou muzikantkou, ktorá má veľký talent.

Dobrá sudička menom Jana Kirschner

„Musím povedať, že nebyť Janky Kirschner, asi by som sa neodhodlal na vydanie tohto albumu. Za to jej patrí veľké ďakujem,“ vyznáva sa spevák a pokorne priznáva: „Dodáva mi vieru. Práve vďaka nej som sa nebál do hudby “primiešať“ svoje videnie, cítenie a vnímanie života ako daru a skrz to zažívať skvelé veci. Taktiež mi ukázala, že keď človek na sebe tvrdo pracuje a ide si za svojím, tak môže vytvoriť niečo zmyselné. Čo potom môže pomôcť ľuďom, ktorí hudbu daného umelca počúvajú. Som rád, že sa od nej môžem učiť nielen po hudobnej stránke.“

Jana Kirschner mala od začiatku, ako Petra spoznala, tušáka, že Peter je človek, ktorý sa hudbe chce venovať, a že nie je len jeden z finalistov hudobnej súťaže, pre ktorého to po jej ukončení nadobro končí a intuícia ju nesklamala. „Síce sa po skončení Hlasu Peter chvíľku potreboval zorientovať, akým smerom sa vydať, no snažila som sa ho motivovať. Myslím, že som bola aj celkom otravná, pretože som sa mu snažila prízvukovať, že nesmie zastať a musí sa posunúť. V auguste minulého roku sme sa stretli v štúdiu a nahrali pesničku Ty ani Nevieš, ktorú sme spolu s mojím gitaristom Tomim Fuchsom produkovali. Nahrala sa tiež pesnička Neprestávaj/Tancuj,“ približuje Jana Kirschner začiatky talentovaného muzikanta, ktorému bola mentorkou, kamarátkou a kritičkou zároveň, už počas niekoľkokrát skloňovanej hudobnej súťaže.

„Neskôr, začiatkom tohto roka prišla koronakríza a všetko sa zmenilo. Všetkým nám nabúrala naše plány a predstavy a rozbúrala naše životy podobne, ako aj ten Petrov. Ak by sa to neudialo, možno by sme spoločne album dotvorili vo väčšej miere a spolupracovali na ňom viac. Ale na druhej strane, v čom je ten album zaujímavý, tak ako teraz znie, je to, že absolútne autenticky odráža ten Petrov svet a to, aký on naozaj je. A to je veľmi dôležité. To ho robí výnimočným a iným. Prostredníctvom tohto albumu prináša SEBA či už je vtipný, zábavný, alebo smutný, alebo melancholický. Jednoducho, Peter Juhás je človek, ktorý nedokáže klamať a to je aj v tej hudbe,“ opisuje speváčka svoje vnímanie Petra Juhása a jeho debutového albumu.

Okrem Janky Kirschner a Tomáša Fuchsa na albume participovalo i množstvo skvelých odborníkov z umeleckej brandže. I to na novinke zanechalo stopu rozmanitosti a nevšednosti. Ruku k dielu priložili i muzikanti Adam Šamaj, Marek Bednarčík, Rasťo Uhrík, Martin Novák, Štefan Lengyel, Martin Wittgruber, Matej Piliar, René Bošeľa, Štefan Galík, či Zuzana Stračinová. Ale aj producenti z LVGNC Studios Oliver Fillner , Tom Lobb.

Netradičný, no veľmi zaujímavý vizuál k albumu perfektne podčiarkol výnimočnosť nosiča. S bookletom Petrovi pomáhala veľmi šikovná designérka Kateřina Jakešová. „Poprosil som ju o pomoc a dal som jej pár záchytných bodov a fotiek. Katka tam vložila taktiež časť svojej duše a kreativity, myslím si, že keď poslucháči budú počúvať album a pri tom čítať ten booklet, budú sa môcť s tými skladbami stotožniť ešte viac, čo je parádne,“ pochvaľuje si muzikant spoluprácu.

Online krst albumu

Aj keď pandémia do istej miery odstavila kultúrne podujatia, čerstvý album Poctený životom sa vďaka pokročilým technológiám a sile internetu dočká aj krstu. Uskutoční sa 20.12.2020 v Ružomberku v štúdiu Liptov Lab. „Aj keď je situácia taká aká je, ktokoľvek môže byť súčasťou krstu môjho CD-čka. Spravíme to totiž online a to Livestreamom na mojom facebookovom profile,“ oznamuje Peter Juhás. „Krst prebehne taktiež trošku netradične, pretože nie všetci budú môcť byť prítomní. No život je vzrušujúci a ja som skutočne poctený, že krstnou mamou tohto albumu bude čistá duša a skvelá muzikantka, Janka Kirschner, ktorej vďačím za veľa. Za dôveru, podporu aj ukázanie toho skutočného,“ doplnil talentovaný spevák. Ako presne to majú vymyslené, čím a ako Jana Kirschner album uvedie do života, sa dozviete v priamom prenose v nedeľu 20.12.2020 od 18.00 na https://www.facebook.com/juhas.peter9 „Verím, že sa mi spolu s mojimi hosťami podarí potešiť, aj cez obrazovku, všetkých sledujúcich. Odprezentujeme skladby z albumu, no taktiež si zaspievame aj kadečo iné. Spoločne so mnou v nedeľný večer zahrá perkusionista Marek Bednarčík a našu komornú trojku uzavrie kontrabasista, Jožko Smutný. Tešíme sa na vás,“ odkazuje a pozýva Peter Juhás na záver.

Album Poctený životom

1. Ty ani nevieš

2. Pre teba a pre mňa

3. Neprestávaj

4. Teším sa

5. Pieseň o piesni

6. Mávam

7. V neznámych vodách ft. AnnaMária d'Almeida

8. To už

9. O babičke

10. Tvoje Paže ft. Teri Čikoš