Peter Lipa: Na hudbe sa prejavil fakt, že sme slobodní

Spevák, skladateľ a organizátor Peter Lipa patrí k popredným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Na hudobnej scéne je od druhej polovice 60. rokov, takže aj na základe vlastných skúseností vie porovnať éru pred a po Nežnej revolúcii a tým aj 30 rokov samostatnej dráhy Slovenska.





"Podstatné je to, že sa všetko zmenilo už pred 32 rokmi. To znamená, že november nás všetkých oslobodil a stali sme sa slobodnými. A hudba je umenie, ktoré potrebuje slobodu a je slobodné. Pokiaľ je v inštrumentálnej podobe, tak bol problém ho napadnúť, ale keď sú tam texty, keď sú piesne, tak to už bolo veľmi jednoduché. Lebo človek si vždy našiel nejakú zámienku, prečo to nie je dobré. Jednoducho ten fakt, že sme sa stali slobodní, sa prejavil na hudbe tak ako nikdy predtým. Celý mechanizmus šoubiznisu sa uvoľnil, nastala sloboda v tvorbe, čo je najpodstatnejšie, že akýkoľvek mladý človek si vymyslel čokoľvek, začal to produkovať a mohol to zverejňovať," uviedol pre TASR Lipa.Osobná sloboda po revolúcii však priniesla pozitívne, ale aj negatívne situácie. "Druhý faktor, ktorý pomohol tejto veľkej zmene, je internet. To predtým nebolo možné. Kanály, ktorými sa šírila hudba, boli jednoznačné - rádio, televízia. A naraz tu máme nové fenomény, takže klasické kanály síce idú ďalej, ale medzičasom paralelne s nimi existuje iný svet, ktorý vznikol v populárnej hudbe, mimoriadne populárny a úspešný. A vôbec nepotrebuje túto klasickú komunikáciu. To sú zásadné veci, ktoré sa stali. Osobná sloboda pomohla osobnej tvorbe a teraz aj osobnej prezentácii. Dnes je väčší problém dostať sa k tomu, aby človek bol úspešný. Považujem za úspech, keď niekto môže robiť hudbu a vie sa ňou uživiť a uživiť svoju rodinu. Toto žijeme a s tým sa boríme," pokračuje spevák.Ako to z jeho pohľadu bude vyzerať v ďalších rokoch? "Dôležitý faktor podľa mňa je to, že sa skončil biznis s hudbou. Časy, ktoré si ja pamätám, ktoré sa začali niekedy v 40. – 50. rokoch, keď jedna nahrávka sa v jednom štúdiu nahrala, obrazne povedané, za päť korún, naraz obletela celý svet a v miliónových nákladoch sa na celom svete predávala, sú už dávnou minulosťou. Dnes je všetko zadarmo alebo skoro zadarmo, každý to má vo svojom telefóne, hudbu akú si pomyslí. A dostať sa so svojou hudbou trochu bližšie k poslucháčovi je náročnejšie. To však neznamená, že prestaneme robiť. My muzikanti máme hudbu radi a budeme ju ďalej robiť," doplnil Lipa.