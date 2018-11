Foto: Pavol Karell Foto: Pavol Karell

Peter Nagy má nový album PIANKO, zahrá ho na vianočnom turné Foto: NK FACTORY Peter Nagy má nový album PIANKO, zahrá ho na vianočnom turné Foto: NK FACTORY

Peter Nagy Vianočné PIANKO tour 2018

22.11. Skalica Dom kultúry

27.11. Šamorín MsKS

28.11. Bratislava DK Zrkadlový háj

29.11. Dubnica nad Váhom Mestský Dom kultúry

2.12. Zvolen Dom kultúry Podborová

3.12. Ružomberok Dom kultúry Andreja Hlinku

4.12. Brezno Dom kultúry

10.12. Prievidza Art Point/kino Baník

11.12. Bratislava Stredisko kultúry BNM

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (OTS) - Ide o "tichú" verziu Petrových hitov a balád, pričom celkový zvuk piesní je založený na zvuku klavíra a sláčikového kvarteta. Album si fanúšikovia môžu naživo vypočuť na V, ktoré Peter Nagy„Poďme sa zachrániť“, „Psi sa bránia útokom“, „Parfémy“, „Revolver a Muzika“, „Poslednýkrát“, „Milenci na snehu“, či „Zákony hada“. To sú hity v upravených aranžmánoch, ktoré fanúšikovia nájdu na novom albume „PIANKO“.„Nahrávka albumu vznikala v najlepšej možnej chvíli. Po minuloročnom turné sme sa zišli onedlho v štúdiu a boli sme výborne zohratí. Nahrávali sme s istotou, v pohode a bez stresu. Kedysi som zbieral nahrávky sláčikových kvartet. Obdivoval som celkový ten zvuk. Kvarteto, to je rocková kapela krásnych starých čias. Zvlášť, keď v ňom hrajú skutoční umelci. Splnil sa mi sen,“ prezradil Peter Nagy.Na album si Peter Nagy prizval špičkových hudobníkov. Pavol Bartovic je uznávaný klavirista, ktorý bol naposledy súčasťou kapely Československej Superstar 2018, hrá v skupine Modus a v kapele Mariky Gombitovej. Milan Adamec, druhý huslista Orchestra Slovenského Národného Divadla dal dokopy kvarteto zo svojich kolegov z orchestra. V tejto spolupráci vznikol album s nežným zvukom a nádychom klasickej hudby.„Milujem pracovať s ľuďmi, ktorí nie sú profesionálne nudní. Vďaka aranžmánom s klavírom a sláčikovým kvartetom dostali piesne nový život, rozžiarili sa v novom svetle. Milan Adamec aj Palo Bartovic majú chuť robiť veci nezvyčajne, čo krásne vidieť na aranžmánoch klavíra aj sláčikov. Napríklad „Poďme sa zachrániť“ je v trochu v štýle Vivaldi a „Zákony hada“ zase na indický štýl 60-tych rokov,“ vysvetľuje Peter Nagy.Na albume nájdu priaznivci aj bonusovú novinku "50 Žiráf". K skladbe Petra Nagya, ako autora hudby aj textu, inšpiroval prastarý príbeh zoológa Jozefa Vágnera, ktorý vybudoval, ešte za čias Československa v Dvore Králové obľúbený Safari park. Jeho stádo žiráf dovezené z Afriky bolo najväčšie na svete! V osudnú noc na príkaz vtedajších funkcionárov takmer 50 žiráf nekompromisne zastrelili.„Pieseň „50 žiráf“ nie je len o zlom vzťahu ľudstva k prírode, ale aj o tom ako sa ničíme navzájom v snahe odstrániť všetko, čo nám stojí v ceste za tzv. „civilizáciou," hovorí Peter Nagy.Nový album si Peter Nagy berie so sebou na Vianočné PIANKO tour 2018, ktoré zahŕňa 11 koncertov, z toho 9 na Slovensku. Na šnúru sa vyberie hudobná zostava Pavol Bartovic, piano, Hammond, vokály, prvé husle Milan Adamec z Orchestra Národného divadla, druhé husle Martin Socháň, zo Sinfonietta Bratislava, viola Peter Dvorský z Orchestra Národného divadla a na violoncello zahrá Jan Pospíšil, koncertný majster Orchestra Národného Divadla. Alternovať budú prvé husle Pavel Bogacz ml. z Komorného Orchestra Bohdana Warchala, violu Júlia Bolebruchová zo Slovenskej filharmónie a violoncello Gregor Regeš Orchestra Národného divadla.„Pripravil som s priateľmi umelcami koncertný program PIANKO, pretože som cítil, že potichu budú moje piesne znieť ešte hlasnejšie. Teším sa na turné, je to podobný pocit ako v roku 1988, kedy sme hrali s Indigom iba hlučné amfiteátre a športové haly, a potom sme vždy dvakrát do týždňa hrali tichý koncert. V maličkom Štúdiu S, dnes Štúdio L+S, plný porozumenia s divákmi. Dve krásne ale odlišné roviny vnímania. Spontánnosť a porozumenie,“ teší sa na koncertyNenechajte si ujsť majstrovské spevácke aj hudobné výkony a megahity v podaní legendy česko-slovenskej scény. Vstupenky na Vianočné PIANKO tour Petra Nagya si môžete kúpiť v sieti Ticketportal Viac informácii nájdete na www.piankotour.sk , na https://www.facebook.com/PeterNagyOfficial/?fref=ts Novú pieseň „50 žiráf“. Si môžete pozrieť tu.: