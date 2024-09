Peter Pellegrini čoskoro prijme predsedov koaličných strán, potom sa chce stretnúť s opozičnými lídrami

Stop pseudokauzám

Post predsedu parlamentu

8.9.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini čoskoro prijme predsedov koaličných strán. Uviedol to v relácii STVR O 5 minút 12. Dodal, že potom by sa chcel stretnúť aj s lídrami opozičných strán.Na margo balíka zákonov známeho ako Lex atentát a jeho avizovaného pokračovania sa Pellegrini vyjadril, že si nie je istý, či upokoja situáciu v spoločnosti.Podotkol, že možno môžu dať určitý rámec protestom, ako a za akých okolností majú prebiehať. Zdôraznil však, že nikdy nebude spochybňovať právo občana na protest.Na upokojenie spoločnosti je podľa neho najlepším receptom prestať sa venovať pseudokauzám a zástupným problémom, a riešiť problémy ľudí.Pellegrii sa vyjadril aj k diskusii o obsadení postu predsedu parlamentu. Skonštatoval, že je pre neho nepredstaviteľné, aby niekto postavil vlastnú túžbu po určitej pozícii nad stabilitu krajiny.Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom NR SR, od jeho zvolenia na jar tohto roka je daná pozícia neobsadená.Podľa koaličnej zmluvy prináleží tento post strane Hlas-SD , no dlhodobo oň prejavuje záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko . Parlament zatiaľ vedie jeho podpredseda Peter Žiga Hlas-SD ).