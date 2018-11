Peter Pellegrini nechce pre pakt OSN o migrácii spor s NR SR

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Rím 21. novembra (TASR) - Slovenská vláda nebude ku Globálnemu paktu OSN o migrácii pristupovať tak, aby vyvolala rozpor s Národnou radou (NR) SR. V reakcii na stredajšie uznesenie parlamentného zahraničného výboru to počas návštevy Talianska avizoval šéf kabinetu Peter Pellegrini (Smer-SD). Verí, že šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smer-SD) preto vládu neopustí.povedal Pellegrini. Ak tento názor nebude vyhovovať ministrovi Lajčákovi, bude to riešiť.poznamenal. Lajčák pre odmietnutie paktu Slovenskom pohrozil v utorok demisiou.Pellegrini však dúfa, že Lajčák vo vláde ostane.konštatoval.Premiér poznamenal, že stanovisko parlamentu môže mať odporúčací charakter, keďže rozhodnutie prijíma vláda.uviedol Pellegrini. Poukázal tiež na to, že na túto problematiku je názor podobný naprieč celým politickým spektrom. Medzi opozíciou a koalíciou nevidí rozpory.zhrnul.Pellegrini avizoval, že sa bude v tejto otázke snažiť o dosiahnutie čo najširšieho politického konsenzu. Očakáva, že parlament pakt odmietne a taký postoj bude potom prezentovať aj vláda. Myslí si, že dokument prichádza v nevhodnom čase po negatívnej skúsenosti s migračnými vlnami v Európe v posledných dvoch rokoch. Je presvedčený, že keby po nich nepanovala súčasná atmosféra, nikto by si možno ani nevšimol, že sa prijíma.Slovenská vláda by mala zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Vyplýva to z uznesenia z dielne poslancov SNS, ktoré v stredu schválil Zahraničný výbor NR SR. Poslanci sa ním ďalej budú zaoberať na blížiacej sa schôdzi. V uznesení sa nepíše, že by sa Slovensko nemalo zúčastniť konferencie v Marrákeši, a má odporúčací charakter. Minister Lajčák poslancom navrhol, aby sa Slovensko na konferencii v Marrákeši zúčastnilo a podalo tam interpretatívne vyhlásenie, v ktorom povie, ako Globálny pakt OSN o migrácii chápe.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.