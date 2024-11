Peter Pellegrini si pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov uctil pamiatku obetí prvej svetovej vojny

10.11.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini si uctil pamiatku obetí prvej svetovej vojny. Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov položil k pamätníku obetí prvej svetovej vojny na vojnovom cintoríne v bratislavskej Petržalke veniec.Uviedol pri tom, že si pripomíname 106. výročie ukončenia konfliktu, ktorý ochromil Európu i ďalšie časti sveta. Deň veteránov označil za príležitosť uctiť si pamiatku obetí tejto vojny a venovať im tichú spomienku.„Počas prvej svetovej vojny zahynuli milióny vojakov na bojiskách, mnoho ďalších ľudí zomrelo v dôsledku biedy, hladu a chorôb. Na našich cintorínoch a pamätníkoch nájdeme tisícky mien Slovákov, ktorých povolali do boja za dožívajúcu monarchiu,“ uviedol a podotkol, že zaplatili najvyššiu cenu v mene štátu, ktorý odmietal uznať ich základné práva, a s ktorým sa nedokázali stotožniť.Pellegrini tiež apeloval na to, aby sa 21. storočie nezapísalo do histórie krvou, a aby ďalšie generácie nečelili takému utrpeniu, ako ich prastarí rodičia.„Nedopusťme, aby červené maky symbolizovali aj prelievanie krvi na Ukrajine. Úcta k veteránom a k obetiam prvej svetovej vojny nás zaväzuje k tomu, aby sme nepremárnili historickú šancu, a aby sme všetko svoje úsilie venovali mieru,“ dodal.