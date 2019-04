Peter Sagan má na Amstel Gold Race dobré šance, jeho forma ide hore

Desiatky ostrých stúpaní

MAASTRICHT 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan figuruje v zostave tímu Bora-Hansgrohe pre nedeľňajšie jednorazové preteky Amstel Gold Race spoločne s Talianmi Cesarem Benedettim a Danielom Ossom, Nemcami Marcusom Burghardtom a Maximilianom Schachmannom, Rakúšanom Patrickom Konradom a Austrálčanom Jayom McCarthym.Sagan sa po piaty raz predstaví v prestížnej ardenskej klasike, ktorá má štart v Maastrichte a po 265,7 km vyvrcholí v Berg en Terblijt.Vlani tam trojnásobný majster sveta finišoval na štvrtom mieste, jeho najlepší výsledok sa spája s treťou priečkou z roku 2012. Podujatie Amstel Gold Race, kde cyklisti musia v zvlnenom teréne prekonať aj 35 menších, ale zväčša ostrých stúpaní, nepatrí k tradičným jarným klasikám v Saganovom kalendári.Tento rok však jeho tím aj on sám avizovali, že sa zúčastní nielen na tejto jednorazovke, ale aj na najťažších pretekoch tohto typu o týždeň neskôr - belgickom monumente Liége-Bastogne-Liége."Peter má na Amsteli opäť dobré šance. Vlani tam bol podľa mňa najsilnejší, ale aj najlepšie kontrolovaný, skončil štvrtý. Verím, že sa dostane do absolútnej pohody. O týždeň neskôr pôjde premiérovo aj preteky Liége-Bastogne-Liége. Keď sa cíti dobre, je silný aj v kopcoch, dokáže ich zvládnuť,“ povedal športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach pre spravodajský denník.Podľa iného športového riaditeľa Bora-Hansgrohe Patxiho Vilu Sagan má za sebou skvele odjazdené preteky Paríž-Roubaix (5. miesto) a jeho forma stále ide hore. Rozhodne chce prelomiť tohtorosezónnu smolu a pripísať si na jar konečne víťazstvo."Z pohľadu ďalšej perspektívy to bol na Paríž-Roubaix najlepší Sagan túto jar. Z hľadiska výkonu aj výsledkov odhliadnuc od pretekov Miláno - San Remo (4. miesto - pozn. SITA) je stále lepší a lepší," povedal Vila na webe Cyclingnews.K blížiacim sa ardenským klasikám dodal: "Ak bude na štarte všetko oukej, potom je cieľ víťazstvo. Je potrebné urobiť ďalší krok dopredu a tešiť sa na nedeľu."