Peter Sagan sa na klasike Miláno – San Remo nepresadil, preteky vyhral Holanďan Mathieu van der Poel

19.3.2023 (SITA.sk) - Holanďan Mathieu van der Poel sa stal víťazom cyklistickej klasiky Miláno-San Remo v Taliansku, v minulosti sa to ešte v roku 1961 podarilo aj jeho starému otcovi Raymondovi Poulidorovi.Jazdec tímu Alpecin-Deceuninck triumfoval s náskokom 15 sekúnd pred domácim Filippom Gannom (Ineos Grenadiers), tretí prišiel do cieľa Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma).Slovenský jazdec Peter Sagan (TotalEnergies) finišoval na 44. priečke so stratou 58 sekúnd na víťaza.