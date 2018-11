Peter Sagan sa po prvý raz predstaví na pretekoch Vuelte a San Juan

Sagan pôjde do Argentíny z Austrálie

Na Vueltu San Juan pôjde aj Gaviria

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BUENOS AIRES 7. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) potvrdil účasť na budúcoročných pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne. Spolu s ním tak učinili aj ďalší skvelý svetový šprintér Brit Marc Cavendish (Dimension Data).Sedemetapové preteky Vuelta San Juan sa uskutočnia v termíne 27.1. - 2.2. 2019. a Sagan nimi bezprostredne nadviaže na svoje vystúpenie v Austrálii na podujatí Tour Down Under (15.-20. 1.)."Sagan a Cavendish sú osobnosti, ktoré našim pretekom dodajú vyššiu prestíž aj úroveň navyše. Sme radi, že sme sa s nimi dohodli. Rozhovory trvali niekoľko mesiacov a výsledkom je príchod Sagana," rád skonštatoval športový riaditeľ pretekov Jorge Chica v rozhovore pre Diario de Cuyo.Trojnásobný majster sveta Peter Sagan už skôr informoval o tom, že sezónu 2019 začne u protinožcov na pretekoch Tour Down Under, kde sa predstaví po tretí raz za sebou. Z úvodného podujatia seriálu WorldTour potom zamieri do Argentíny na Vueltu San Juan /kat. UCI 2.1/.V minulosti to nebolo možné, lebo termíny oboch podujatí sa sčasti prekrývali. Sagan však už jazdil v Južnej Amerike, v rokoch 2012, 2013 a 2016 sa predstavil na Tour de San Luis rovnako v Argentíne. Od roku 2017 sa však tieto preteky už nejazdia.Podľa Cyclingnews účasť na Vuelte San Juan 2019 už potvrdili aj domáci jazdec Maximiliano Richeze z tímu Quick-Step Floors, ktorý od nového roku zmení názov na Deceuninck-Quick Step a tiež ďalší excelentný šprintér, Kolumbijčan Fernando Gaviria, po novom už člen tímu UAE Emirates. Gaviria v ostatných dvoch rokoch vyhral dovedna tri etapy na Vuelte San Juan.