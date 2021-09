Peter Sagan v 5. etape na pretekoch Okolo Beneluxu útočil na víťazstvo

Nechýbala motivácia vyhrať

Skvelá pozícia v závere

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan bojoval o víťazstvo v 5. etape pretekov Okolo Beneluxu, ale jeho snaha opäť nestačila ani na stupne víťazov. V hromadnom špurte etapy z Riemstu do Bilzenu (192 km) na belgickom území Sagan skončil štvrtý, víťazom sa stal jeho veľký austrálsky súper Caleb Ewan Pretekár tímu Lotto Soudal v záverečnom mierne stúpavom finiši predstihol Sagana aj Taliana Sonny Colbrelliho (Bahrain - Victorious), ktorí boli pred ním. Pre 27-ročného Austrálčana to bolo 52. víťazstvo v profikariére, ale prvé od 12. júna 2021 a pretekov Baloise Belgium Tour.Práve Ewan spôsobil pád Petra Sagana na tohtoročnej Tour de France a obaja jazdci zo slávnych pretekov museli predčasne odstúpiť."Bolo to veľmi náročné, môj tím odviedol skvelú prácu. V závere ma dostali do dobrej pozície, chcem sa im za to poďakovať. Záver mi vyhovoval, bol trochu do kopca, ale to mám rád. Mali sme dnes motiváciu vyhrať. Máme silný tím a som rád, že sa to podarilo," uviedol Caleb Ewan v prvej reakcii po svojom triumfe.Piatková etapa na Okolo Beneluxu mala klasikársky profil a cyklisti počas nej prekonali 15 krátkych, ale výdatných stúpaní. Tristo metrov dlhý Letenberg s priemerom sedem percent prekonali až štyri razy. Peter Sagan bol aktívny a v záverečnom kilometri si vybudoval skvelú pozíciu na útok na víťazstvo. Postupne sa posunul zo štvrtého až na druhé miesto a pred sebou mal už len Taliana Colbrelliho.Lenže približne 200 m pred cieľom Sagana s Colbrellim zľava predstihol rýchlik Ewan a Sagana pár metrov pred páskou zdolal aj Holanďan Danny van Poppel. Pre 31-ročného Sagana je to už druhé štvrté miesto na 17. ročníku pretekov Okolo Beneluxu, predtým známych aj ako BinckBank Tour.