Peter Weiss: Takéto vyhrotené vzťahy s Českou republikou si nepamätám (rozhovor)

7.3.2024 (SITA.sk) - Bývalý vrcholový politik a veľvyslanec Slovenska v Českej republike (2013 – 2020) a v Maďarsku (2009 – 2013) Peter Weiss v rozhovore hodnotí súčasné slovensko-české vzťahy a rozoberá, čo viedlo k ich ochladeniu.Hovorí, že premiér Robert Fico uprednostnil potrebu ukázať pred svojimi voličmi príchylnosť k Rusku pred strategickým partnerom Slovenska - Českou republikou.Nemal by sa preto podľa neho teraz tváriť urazene, keď česká vláda oznámila, že sa nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s jeho vládou. Peter Weiss bol v 90-tych rokoch predsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ) , z ktorej vzišiel aj Robert Fico.Aj keď tu v 90. rokoch za Mečiarovej vlády boli isté napätie, takéto vyhrotené vzťahy si nepamätám.Stretnutie Blanár Lavrov bolo iba vyvrcholením. Napätie so súčasnou českou vládnou garnitúrou začalo už po prezidentských voľbách v Česku, keď sa predseda Smeru negatívne vyjadril na adresu novozvoleného českého prezidenta.Potom prišli nezhody kvôli heslu "ani náboj na Ukrajinu" a kvôli vnímaniu bezpečnostnej hrozby, ktorú Rusko predstavuje pre Európsku úniu. Atmosféra pri príprave a priebehu nástupnej návštevy Roberta Fica v Prahe bola napätá ako nikdy. Potom prišlo klaňanie sa slovenského premiéra pri Husákovom hrobe, ktoré vyvolalo v Česku veľmi negatívne reakcie.Nasledovali vyjadrenia Roberta Fica k druhému výročiu ruskej agresie voči Ukrajine. Viedli k úvahám českého aj poľského premiéra, či má spolupráca vo Vyšehradskej štvorke (V4) zmysel. Keď sa po búrlivej výmene názorov premiéri dohodli, že budú pokračovať v tomto formáte aj napriek rozdielnym názorom na ruskú agresiu a pomoc Ukrajine, došlo k tomu stretnutiu Blanár - Lavrov a k spomínanému rozhodnutiu českej vlády.Premiér Fico jednoducho uprednostnil pred strategickým partnerom, ktorým je Česká republika, potrebu ukázať pred svojimi voličmi príchylnosť k Rusku. Zabudol, že takisto, ako má on suverénne postoje, majú ich aj český a poľský premiér. Ignoroval české a poľské bezpečnostné obavy vyplývajúce z jeho postojov. Nemal by sa preto tváriť urazene.Neprekvapilo ma to. Ja som s obavami hľadel už na stretnutie V4.Spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré malo potvrdiť výnimočnosť vzťahov medzi našimi národmi, nebude. Predpokladám, že za českého a poľského predsedníctva vo V4 sa neuskutočnia ani žiadne rokovania na úrovni premiérov. Zatiaľ som nezaznamenal žiadnu návštevu českého ministra na Slovensku. Ako sa bude riešiť bežná prevádzková agenda bilaterálnych vzťahov, vám zatiaľ neviem povedať.Robert Fico opakuje svoju falošnú mierovú mantru a manipuluje voličmi. Robí z Čechov, Poliakov a ďalších spojencov vojnových štváčov, nepriateľov a hrá sa na obeť. Ale predstavme si, že od zajtra nedá nikto na Ukrajinu ani náboj. Do pár týždňov Putin Ukrajinu dobyje. Akú bude mať motiváciu rokovať o mieri? O územnej celistvosti? Už mu bude Ukrajina patriť.Pokladá ju za umelý štát, súčasť Ruskej ríše a Ukrajinci sú podľa neho Rusi. Predstavme si, že Slovensko bude v situácii ako Ukrajina. Keď nám nikto nedá ani náboj, ako sa ubránime? Našou mierovou diplomaciou? Keď Rusko zistí, že Západ Ukrajinu obetuje v mene mieru za každú cenu, kto bude ďalší na rade? Moldavsko, Slovensko? Stačí sa pozrieť na mapu ruského impéria, ktorú celej Európe ukázal pred tromi dňami Dmitrij Medvedev.Už k tomu ochladeniu došlo, aj keď ešte nemôžeme hovoriť o izolácii. Kvôli svojmu oslovovaniu voličov cez rétoriku "ani náboj Ukrajine" a podkladaniu sa Ruskej federácii premiér obetoval dôveru našich spojencov v NATO a EÚ. Uvidíme, koľko bilaterálnych návštev zo spojeneckých štátov v Bratislave sa uskutoční a aké bilaterálne pozvania členovia našej vlády dostanú. Na úrovni EÚ všetko rutinne pobeží ďalej.