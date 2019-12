Petíciu proti razantnému zvýšeniu daní podpísalo vyše 5200 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Banskej Bystrici v utorok (10. 12.) rozhodne, či sa od budúceho roka v meste pod Urpínom razantne zdvihnú dane najmä za nehnuteľnosť. Pod petíciu proti ich neprimeranému zvýšeniu sa za necelé dva týždne podarilo zástupcom petičného výboru vyzbierať viac než 5200 podpisov. V pondelok ju odovzdali banskobystrickému primátorovi Jánovi Noskovi. Ten tvrdí, že ide o neľahké rozhodnutie, ale nové sadzby daní z nehnuteľností sa naposledy upravovali v roku 2012, a to aj napriek tomu, že výdavky na služby počas posledných rokov výrazne stúpli.reagoval Tomáš Novanský s tým, že mnohí občania sa pri podpisovaní pýtali na termín zasadnutia a chystajú sa prísť.pripomenul Novanský.Na schválenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je potrebná trojpätinová väčšina hlasov poslancov. V kluboch MsZ však nepanuje zhoda.Ako TASR informoval predseda poslaneckého klubu Srdcom Bystričania Martin Turčan, za návrh medziročne zvýšiť dane za byty skoro o 51,5 %, rodinné domy o 66,6 %, objekty na podnikanie takmer o 40 %, zastavané plochy o 43 %, stavby na poľnohospodárstvo a skleníky o 100 %, za chaty na individuálnu rekreáciu viac ako o 41,5 % ich poslanci nezahlasujú.vysvetlil Turčan.Plánované zvýšenie daní má priniesť do rozpočtu celkovo 2,5 milióna eur, čím sa má vykryť jeho deficit. V tejto súvislosti sa klubu Srdcom Bystričania nepozdáva práve výška výdavkov, ktorú plánuje samospráva minúť.konštatoval Turčan.zdôraznil Turčan.Podľa primátora Noska, ak poslanci v utorok neschvália predmetné VZN, nebude môcť byť schválený ani rozpočet mesta a Banská Bystrica sa tak v roku 2020 dostane do rozpočtového provizória.upozornil primátor na sociálnej sieti.