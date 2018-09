Petíciu proti výstavbe na Idanskej ul. košickí poslanci neprijali

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Košice 20. septembra (TASR) – Petíciu proti výstavbe bytového domu s polyfunkciou na Idanskej ulici v mestskej časti Košice - Západ poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom pondelkovom (17. 9.) rokovaní neprijali, väčšina prítomných poslancov sa hlasovania zdržala. Investor sa obhájil tým, že pozemok kúpil od mesta v roku 2007 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže a jeho zámer je v súlade s územným plánom. Magistrát s investorom rokuje.povedal investor Miroslav Kacej z K. M. Trade, s. r. o.Petičné hárky proti výstavbe podpísalo viac ako 1500 ľudí. Predseda petičného výboru Marcel Vrchota pri ich odovzdávaní povedal, že výstavba v tesnej blízkosti ostatných bytových domov okrem iného zhorší letné horúčavy, situáciu so statickou a dynamickou dopravou či pocit vnímania súkromia obyvateľov súčasných bytových domov. Podľa jeho slov plánovaná novostavba by zatienila aj susediaci bytový dom na Moldavskej ceste.dodal Kacej s tým, že prízemie budú tvoriť nebytové priestory.Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová, mesto s developerom rokovalo a ponúklo mu náhradné pozemky na zámenu, ktoré však neakceptoval.uviedol Kacej.spresnil.Magistrát zvažuje aj možnosť finančnej kompenzácie za odstúpenie zámeru investora a nezrealizovanie projektu.dodala Šnajdárová.Podľa Kaceja je už na výstavbu vydané územné konanie a projektová príprava pre stavebné konanie je v značnom štádiu rozpracovania. Ako hovorí, s výstavbou by sa malo začať koncom jari, jej ukončenie je naplánované na záver roka 2020.