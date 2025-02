Petíciu za kúpu Kalifornie podpísalo už viac ako 200-tisíc Dánov

12.2.2025 (SITA.sk) - Dánska satirická webová stránka odštartovala petíciu za to, aby Dánsko kúpilo americký štát Kalifornia. Doteraz ju podpísalo viac ako 200-tisíc ľudí.Petícia, ktorá sa vysmieva Trumpovmu obľúbenému sloganu Urobme Ameriku opäť veľkou, vyzýva Dánsko, aby veľkou opäť urobilo Kaliforniu.Prečo by škandinávska krajina chcela Kaliforniu? Pre jej slnečné podnebie, technologický priemysel a bohatstvo avokáda, uvádza webová stránka Denmarkification.com. To, či by sa Američania chceli Kalifornie zbaviť, nikoho veľmi nezaujíma, dodáva stránka.