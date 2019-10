Petr Čech sa dohodol s Guildfordom, do klubu ho doviedol Melicherčík

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Guildford 10. októbra (TASR) - Bývalý český reprezentant Petr Čech sa vráti do bránky. Nie však futbalovej, ale hokejovej. Tridsaťsedemročný niekdajší hráč Cheslea či Arsenalu sa dohodol na spolupráci s tímom tretej najvyššej anglickej súťaže Guildford Phoenix. Klub o tom informoval na twitteri.Podľa portálu iDnes.cz sa Čech s mužstvom pripravoval už dlhšie a premiéru by mohol absolvovať už cez víkend.uviedol na oficiálnom klubovom webe asistent trénera Andy Hammings.Angažovanie Petra Čecha má aj slovenskú stopu. Trénerom tímu je bývalý útočník Dukly Trenčín Miloš Melicherčík a práve on je za príchodom futbalovej hviezdy.citoval Melicherčíka iDnes.cz.Na premiéru sa teší aj Čech, ktorý ukončil futbalovú kariéru v lete.povedal 124-násobný český reprezentant na webe BBC.