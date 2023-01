Petr Pavel na konci volebného súboja v ČR predbehol Andreja Babiša

Po sčítaní vyše 99 percent hlasov vyhráva zatiaľ prvé kolo prezidentských volieb v Česku Petr Pavel. Predbehol tak Andreja Babiša, ktorý doposiaľ vo voľbách viedol.





Po sčítaní takmer všetkých hlasov získal Pavel zatiaľ 35,26 percenta hlasov a predbehol tak Babiša, ktorý je tesne za ním si ziskom 35,13 percenta hlasov."Mám veľkú radosť, všetci to vidia... Usmieval by som sa viac, keby ten rozdiel bol desaťpercentný. No toto je taký rozdiel, že v ňom skôr vidím tu ťažkú prácu do druhého kola," reagoval Pavel.Na začiatku sčítavania viedol Babiš o takmer desať percent hlasov, ku koncu sčítavania však bol rozdiel medzi Pavlom a Babišom stále tesnejší. Je už isté, že obaja kandidáti postúpia do druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční o dva týždne, 27. a 28. januára.Do druhého kola sa nedostala tretia Danuše Nerudová, ktorá zatiaľ získala 13,9 percenta hlasov zúčastnených voličov. Prezidentská kandidátka už zagratulovala „demokratickému víťazovi“ Pavlovi a uviedla, že v druhom kole podporí Pavla.Za nimi sa v poradí podľa počtu hlasov umiestnili Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Marek Hilšer, Karel Diviš a Tomáš Zima. Rovnako aj Fischer už avizoval, že v druhom kole podporí Petra Pavla.Volebná účasť dosiahla približne 68 percent, čo je viac ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2018, uvádza ČT 24.Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti.