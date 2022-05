Petra Bročku chce v kresle primátora vystriedať dlhoročný poslanec Matej Lančarič

Kandidatúru na post primátora Trnavy dnes oznámil mestský poslanec Matej Lančarič. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát bez akejkoľvek podpory politických strán.

Zúročiť chce svoje dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky, kde pôsobí už od roku 2010. Spolu s ním bude kandidovať aj zoskupenie nezávislých kandidátov za poslancov Tvorivý tím.

Dôvody kandidatúry

Doprava a infraštruktúra

Plány Tvorivého tímu

31.5.2022 (Webnoviny.sk) -Lančarič na tlačovej besede za jeden z dôvodov svojej kandidatúry označil neudržateľný rozvoj a výstavbu v Trnave. Kritizoval podľa neho príliš veľké ústupky voči developerom a investorom pri budovaní dopravnej, občianskej a sociálnej vybavenosti v meste.V nových lokalitách preto chýbajú materské školy, základné školy alebo zariadenia pre seniorov. Lančarič upozornil, že v územnom pláne mesta sú naplánované tisícky bytov a stovky rodinných domov, čo infraštruktúra z čias socializmu už nemusí zvládnuť, a preto je potrebné výstavbu regulovať.„Zdvíham varovný prst nad tým, ako sa bude znižovať kvalita života Trnavčanov, ak sa nezačne dôsledne budovať dopravná a ďalšia infraštruktúra,“ povedal Lančarič.Ako príklad ustupovania developerom uviedol výstavbu nového obytného súboru Prúdy, kde územný plán pôvodne počítal so štvorprúdovou Spartakovskou ulicou, no v súčasnosti už stačí terajšia dvojprúdová.Lančarič s platformou Tvorivý tím prezentoval tiež zámer výstavby plaveckého centra s 50-metrovým bazénom v časti Prednádražie, ďalej rozvoj kultúrno-osvetového a športového centra a zatraktívnenie mestskej hromadnej dopravy zavedením expresných liniek.Tieto linky, ktoré by stáli len na kľúčových miestach, by mali výrazne zrýchliť presun po meste.Matej Lančarič bol v rokoch 2015 – 2018 zástupcom primátora Petra Bročku , pred voľbami v roku 2018 sa ich cesty rozišli. Primátorom Trnavy chce byť po dvoch volebných obdobiach naďalej Peter Bročka, kandidatúru na tento post už oznámili aj Branislav Baroš Marián Galbavý a Zuzana Bošnáková.