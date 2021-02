Petra Vlhová bola po ťažkom páde Lieovej neistá, za najlepšími výrazne zaostala

Vlhová takmer neustála skok

28.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenke Petre Vlhovej nevyšiel nedeľňajší superobrovský slalom v talianskom Val di Fassa v rámci Svetového pohára žien v v zjazdovom lyžovaní. Po druhom prerušení pretekov po páde Rakúšanky Rosiny Schneebergerovej Vlhová figurovala na 19. priečke, ale vzhľadom na veľký odstup od najlepších sa ešte posunie nižšie vo výsledkovej listine po skončení pretekov.Tie boli na dlhé minúty prerušené vzhľadom na dva ťažké pády pretekárok z elitnej tridsiatky štartovnej listiny.Vlhovej pri jej 25. súťažnom vystúpení v aktuálnej sezóne SP nepriali okolnosti. Na trať sa s číslom 15 dostala po vyše polhodinovej neplánovanej prestávke spôsobenej ťažkým pádom Nórky Kajsy Vickhoff Lieovej (štartovala s trinástkou) a na jej jazde to zanechalo stopy. Na prvom medzičase 25-ročná Liptáčka zaostávala len o 22 stotín, ale potom urobila chybu, keď takmer neustála jeden zo skokov a jej strata razom narástla na 1,46 s.Od tejto chvíle sa Slovenka primárne sústredila na to, aby došla bezpečne do cieľa. Jej časový odstup na líderku Federicu Brignoneovú narástol na 2,66 s, čo znamenalo priebežne posledné 14. miesto. Oprávnené ambície na umiestnenie v najlepšej desiatke sa nenaplnili a kamery zachytili Vlhovej trénera Livia Magoiniho , ako si skryl hlavu v dlaniach. Neskôr Vlhová klesla na 19. priečku po odjazdení 21 pretekárok a preteky sa na ďalších 20 minút zastavili."Nikdy to nie je príjemné, keď je lyžiar v hlave nastavený, že už pôjde na štart a napriek tomu musí čakať. To bol aj prípad Petry Vlhovej. Navyše bolo na svahu teplo, ktoré pretekárkam odčerpáva energiu," uviedla niekdajšia skvelá slalomárka Veronika Velez-Zuzulová pre RTVS.Víťazkou super G sa zrejme stane Talianka Federica Brignoneová, ktorá si pripíše šestnásty triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére. S odstupom 59 stotín sekundy je druhá Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová , ktorá prerušila impozantnú sériu víťazstiev. Gutová-Behramiová v sobotňajšom zjazde vo Val di Fassa dosiahla šieste víťazstvo vo Svetovom pohári 2020/2021 a štvrté za sebou v rýchlostných disciplínach. V súboji o veľký glóbus sa dostala o 107 bodov pred Petru Vlhovú, po nedeli jej náskok však narastie ešte výraznejšie. Tretie priečka v nedeľňajších "divokých" pretekoch priebežne patrí ďalšej Švajčiarke Corinne Suterovej. Predĺžený súťažný víkend vo Val di Fassa zámerne vynecháva Češka Ester Ledecká, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta v paralelných disciplínach v snoubordingu.Preteky prvýkrát prerušili po jazde Nórky Kajsy Vickhoff Lieovej, ktorá sa zmenila na veľkú drámu. Dvadsaťdvaročná severanka po druhom medzičase zaostávala o 45 stotín sekundy za Brignoneovou, potom však povolila v koncentrácii a vo vysokej rýchlosti skončila v ochrannej sieti, z ktorej ju len veľmi ťažko dostávali organizátori. Vzhľadom na závažnosť situácie museli nórsku pretekárku transportovať do nemocnice vrtuľníkom, ktorý musel pristáť priamo na súťažnom svahu. "Mala prekrížené lyže, nohy boli jedna cez druhú a zranenie zrejme utrpela až v ochrannej sieti. Zranenie bude zrejme veľmi vážne. Jej kolená sa dostali do neprirodzenej pozície," zhodnotila Velez-Zuzulová.