Petra Vlhová bude na MS v zjazdovom lyžovaní štartovať v piatich disciplínach

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na blížiacich sa majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo bude mať Slovensko zastúpenie v podobe šiestich športovcov, nechýba medzi nimi ani hviezda Petra Vlhová Okrem nej ako hlavnej adeptky na medaily sa na svetovom šampionáte predstavia aj bratia Adam Andreas Žampovci , medzi mužmi aj Martin Bendik a Filip Baláž, medzi ženami Petra Hromcová MS v Cortine sa uskutočnia do 8. do 21. februára 2021 a vedúcou slovenskej výpravy bude Zuzana Senčeková. Informuje o tom web olympic.sk.Dvadsaťpäťročná Liptáčka Petra Vlhová, ktorá je aktuálnou líderkou celkového hodnotenia Svetového pohára žien, by mala na základe nominácie štartovať v piatich disciplínach - okrem slalomu a obrovského slalomu aj v paralelnom obrovskom slalome, kombinácii a super G.Adam Žampa plánuje štart v slalom, obrovskom slalome aj paralelnom obrovskom slalome, Andreas Žampa v obrovskom slalome a paralelnom obrovskom slalome, Martin Bendik v super G a zjazde, Filip Baláž v super G, paralelnom obrovskom slalom, obrovskom slalome a slalome, Petra Hromcová v slalome, paralelnom obrovskom slalome a obrovskom slalome.Petra Vlhová na predchádzajúcich MS v Aare 2019 získalo zlato, striebro aj bronz.Po skončení svetového šampionátu v zjazdovom lyžovaní prídu na rad MS v klasickom lyžovaní, od 22. februára do 7. marca ich bude hostiť nemecký Oberstdorf. V nominácii je päť reprezentantov SR v behu na lyžiach pod vedúcim výpravy Michalom Malákom.Podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) do Nemecka odcestujú Ján Koristek, Andrej Renda, Jáchym Cenek, Alena Procházková a Barbora Klementová. Nominácie na spomenuté vrcholné podujatia vykonal SOŠV, ktorý je Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) poverený zabezpečovaním účasti slovenských športovcov na podujatiach pod hlavičkou FIS.Dôvodom je napätá situácia v slovenskom lyžovaní, Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) má pri spore so Slovenským lyžiarskym zväzom (SLZ) pozastavený status národného športového zväzu.