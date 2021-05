Petra Vlhová má nového trénera. Mauro Pini, vitaj v našom tíme, píše na Facebooku

3.5.2021 -

Pini má bohaté skúsenosti

Vlhová sa na spoluprácu veľmi teší

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová má už aj oficiálne nového trénera. Je ním Švajčiar Mauro Pini, ktorý po piatich rokoch vystriedal Taliana Livia Magoniho.Piniho spojenie s tímom Vlhovcov avizovali niektoré médiá už pred tromi týždňami, vtedy však ešte nebola podpísaná zmluva. Tá znie zatiaľ na jednu sezónu, ale s možnosťou jej predĺženia. "Predbežne sme sa dohodli na jednu sezónu, ale ja verím v dlhodobú a najmä úspešnú spoluprácu," uviedol šéf tímu Igor Vlha vo vyjadrení na fejsbukovom profile svojej dcéry.Nový tréner k nadchádzajúcej spolupráci s čerstvou víťazkou Svetového pohára uviedol: "Ďakujem Ski Teamu Vlha za príležitosť byť súčasťou tímu, ktorému sa už podarilo dosiahnuť veľké úspechy. Je pred nami množstvo práce a nových výziev. Som rád, že budem môcť Petre pomôcť dosiahnuť jej ďalšie vysoké ciele. Teší ma, že v budúcej sezóne budem môcť na olympijských hrách reprezentovať slovenské farby."Rodák z kantónu Ticino, Pini, je ročník narodenia 1965 a má bohaté skúsenosti zo spolupráce s poprednými svetovými lyžiarkami. Viedol španielsku špecialistku na obrovský slalom Mariu José Riendovú Contrerasovú aj Vlhovej najväčšiu súperku v boji o veľký glóbus v uplynulej sezóne Švajčiarku Laru Gutovú v čase, keď ešte len rozbiehala svoju kariéru.Rovnako ako Magoni spolupracoval aj so Slovinkou Tinou Mazeovou, ktorú na ZOH 2014 v Soči priviedol k dvom zlatým medailám. Pôsobil aj pri švajčiarskom národnom tíme v rozličných funkciách na rôznych úrovniach. Má aj skúsenosti s komentovaním vo švajčiarskej televíznej spoločnosti RSI ako aj z organizovania pretekov v jeho švajčiarskej obci Airolo.Vlha naznačil, že Pini bol v hre už pred piatimi rokmi, keď sa Liptáčka napokon rozhodla angažovať Magoniho. K aktuálnej dohode s ním dodal: "Keď sme sa pred 5 rokmi rozhodli ísť cestou najvyššej kvality a zabezpečiť pre Petru najkvalitnejších trénerov a spolupracovníkov, zvažovali sme aj angažovanie švajčiarskeho odborníka Maura Piniho. V tom čase sme sa predovšetkým z ekonomických dôvodov ešte dohodnúť nedokázali, ale naša aktuálna pozícia nám už dosiahnutie dohody umožňuje a ja som šťastný, že do nášho tímu prichádza vysoko renomovaný tréner. Náš nový hlavný tréner má v športovej oblasti absolútne voľné ruky a my mu vytvoríme ideálne podmienky pre realizáciu jeho tréningových a súťažných predstav, či akékoľvek rozšírenie realizačného tímu."Petra Vlhová pod vedením Livia Magoniho vystúpila na absolútny vrchol svetového ženského lyžovania. Získala šesť medailí z majstrovstiev sveta (1-4-1), dva malé krištáľové glóbusy za sezónny triumf vo Svetovom pohári v slalome a paralelných disciplínach a v uplynulej sezóne túto jagavú zbierku vyšperkovala ziskom veľkého glóbusu pre absolútnu víťazku Svetového pohára.Po sezóne sa však rozhodla pracovne rozísť s Magonim, ktorý mal mimoriadne trénerské kvality, ale po piatich rokoch spolupráce sa už v tíme občas vyskytla aj tzv. ponorková choroba.Na spoluprácu s Pinim sa 25-ročná Liptáčka veľmi teší. "Som šťastná, že spoločne so všetkými ľuďmi v mojom tíme môžeme tvrdo pracovať na dosiahnutí všetkých našich cieľov. A aj ked dosiahnuť to, čo sme si predsavzali nebude jednoduché, som presvedčená, že vďaka skúsenostiam a vysokej odbornosti tréningových postupov nášho nového hlavného trénera ich spoločne dosiahneme nielen kvôli sebe, no najmä pre všetkých fanúšikov, ktorí za nami stoja," skonštatovala Petra Vlhová.Jej brat a stály člen tímu Boris Vlha k angažovaniu švajčiarskeho odborníka uviedol: "Veľmi si vážim, že Mauro akceptuje všetkých ľudí v našom tíme, s ktorými sme v predchadzajúcich rokoch dosiahli veľké úspechy. Po dohode tím predbežne rozšírime o fyzioterapeutku a nového servismana. Veľmi sa teším na spoluprácu a verím, že sa opäť všetci naučíme niečo nové, vďaka čomu budeme môcť byť opäť úspešnejší."