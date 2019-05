Petra Vlhová: Nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia, keďže bude ťažké prekonať výsledky tejto sezóny Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Petra Vlhová: Nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia, keďže bude ťažké prekonať výsledky tejto sezóny Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Foto: Petra Vlhová Foto: Petra Vlhová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (OTS) - Stretli sme sa s ňou na Chopku, kde lyžovala so svojimi fanúšikmi. Prezradila aké prípravy ju čakajú v lete, na aké momenty tento sezóny spomína najradšej, ale aj to, či si niekedy neželá lyže odložiť.Sezónu hodnotím veľmi dobre, pretože sa mi podarilo mať zatiaľ najlepšiu sezónu vôbec. Bola plná úžasných a ťažkých momentov a možno sme to ani nečakali, že skončí s takými výsledkami. Takže určite tá nasledujúca sezóna bude oveľa ťažia, keďže bude ťažké prekonať výsledky tejto sezóny. Budem sa ale určite snažiť. Čo plánujem teraz? Čaká ma ešte testovanie lyží, a potom už iba zaslúžený oddych a voľnejší čas pre seba.Tak ako minulý rok, aj tento rok som mala možnosť sa stretnúť s fanúšikmi vďaka súťaži môjho sponzorského partnera Meet & Greet aj mimo nejakých väčších akcií, takže som sa samozrejme tešila, že stretnem po roku opäť s nových ľudí a budeme mať čas sa aj porozprávať a spoločne si zalyžovať. Samozrejme trénovať musím aj v lete, keďže sa pripravujem na sezónu. Ak dlhšie totiž nelyžujem tak sa dlhšie dostávam opäť aj do formy. Akurát teraz v apríli, máji mám vždy pauzu približne mesiac, potom opäť začíname s tréningami. kde budem trénovať toto leto ešte neviem.Určite áno, boli aj momenty, ktoré neboli jednoduché. Vtedy som si ale povedala, že celý život som chcela byť tam, kde som teraz a mám nejaký cieľ za ktorým chcem ísť. Vždy som sa teda snažila pozerať z tohto uhlu pohľadu. Tie ťažšie momenty prichádzali najmä v lete keď som bola mladšia, keďže v tomto období mávam trochu viac času, ale stále musím trénovať. Keď som bola mladšia chcela som najmä chodiť von a byť s kamarátkam. Bolo to preto vtedy trochu ťažšie obdobie, ale som rada, že som to zvládla. Teraz viem čo chcem a idem si za tým. Niekedy to beriem aj tak, že je to tak ako to je a nezmením to, ale samozrejme niekedy – aj práve teraz – mám také obdobie, že sa už veľmi teším z oddychu a potom som zasa v tom mojom nastavení a cieľoch.Musím sa priznať, že naozaj iba občas sledujem svoje súperky, takže neviem presne povedať ani porovnať čo a aké rituály majú moje súperky. Väčšinou sa pred pretekmi koncentrujem sama na seba a robím zväčša to isté: Rozjazdenie sa, prehliadka, rozcvička a idem na preteky.Určite k úspechu prispelo viacero faktorov, aj keď ani sama na 100 % neviem povedať, ktorý faktor bol rozhodujúci. Určite zohrali svoju úlohu aj lyže a najmä moje nastavenie v hlave. Okrem toho som však mala aj športové šťastie.Snažím sa ale vychádzať s každým dobre. Spoločného času je však veľmi málo a skôr sa aj s ostatnými pretekárkami vidím najmä počas pretekov. Zvyčajne má mimo nich každý vlastný program. Najviac však trénujem so Slovinkami, s tými mám preto aj najbližší vzťah.Toto je veľmi ťažká otázka, keďže mám naozaj veľa lyží. Je to opäť individuálne. Záleží to aj od počtu disciplín v ktorých pretekám. Napríklad ak mám pred sebou jednu disciplínu, tak ich mám menej, ak mám dve a viac, tak je to pochopiteľne viac párov. Každopádne o moje lyže sa stará najmä servisák, takže ja to úplne dopodrobna nesledujem.Dosť nahnevaná som bola v Štokholme po Majstrovstvách sveta, kde som vypadla. To bol asi ten moment, kedy som bola nahnevaná viac ako inokedy.Najviac úspechy oslavujem s celým svojim tímom, spolu sme prakticky stále. Väčšinou tá najsilnejšia radosť pretrváva vo večer úspechu a na druhý deň, Potom sa už opäť sústredím na ďalšie ciele a preteky.