Petra Vlhová prišla o ďalšie preteky Svetového pohára, program zrušili aj Žampovcom

Žampovci pokračujú v pondelok

Lavínové nebezpečenstvo v St. Moritzi

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nedeľňajší program Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní kompletne padol za obeť nepriaznivému počasiu. Už od sobotného večera je známe, že vo švajčiarskom St. Moritzi sa neuskutoční ani druhý plánovaný ženský super G novej sezóny.V nedeľu ráno zasa vyšla správa, že súťažiť nebudú ani muži v obrovskom slalome v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva. Znamená to, že bez pretekov v nedeľu zostali Petra Vlhová aj súrodenci Adam Andreas Žampovci.Zatiaľ čo líderka ženskej časti SP Vlhová zostala v prvý decembrový víkend úplne bez pretekov, Žampovci sa po skvelých sobotňajších výsledkoch (7. a 24. miesto) môžu tešiť na pondelkové pokračovanie v obrovskom slalome. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) na svojom webe informovala, že preteky preložili z nedele na pondelok. Čo sa týka dvoch neuskutočnených ženských súťaží v super G, FIS by chcela nahradiť minimálne jednu. Vzhľadom na nabitý decembrový program to však bude možné najskôr v januári v niektorom z týchto troch dejísk - St. Anton, Crans Montana, Garmisch-Partenkirchen.Dôvodom zrušenia súťažného víkendu v St. Moritzi bolo silné sneženie a vietor, ktorých následkom vzniklo aj lavínové nebezpečenstvo. Preto v oblasti St. Moritzu uzavreli všetky lyžiarske svahy. Podľa FIS situáciu takto vzniknutú situáciu vyhodnotil Inštitút lesov, snehu a lavín v Davose. Hlavný riaditeľ ženských pretekov FIS Peter Gerdol už v sobotu vylúčil prípadnú náhradu pretekov v pondelok."Jasne sa vyjadrili, že blokujú celý kopec. Vôbec nebolo možné dostať sa do miesta štartu a lyžovať tam. Tieto veci sú dôležitejšie ako naše preteky," cituje Gerdola portál ORF. "Správa o zrušení pretekov ma zastihla ešte v posteli. Potešila som sa. Napadlo veľmi veľa snehu a podmienky sú naozaj zlé. Krátky oddych som využila na kondičný tréning v posilňovni," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.