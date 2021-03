Petra Vlhová sa víťazstvom v Jasnej dostala medzi 25 najúspešnejších zjazdárok histórie

Treba spracovať emócie a udržať silu

Vlhová na úrovni Wachterovej a Rebensburgovej



Najviac víťazstiev v pretekoch SP v alpskom lyžovaní - ženy:

1. Lindsay Vonnová (USA) 82

2. Mikaela Shiffrinová (USA) 69

3. Annemarie Moserová-Pröllová (Rak.) 62

4. Vreni Schneiderová (Švaj.) 55

5. Renate Götschlová (Rak.) 46

6. Anja Pärsonová (Švéd.) 42

7. Marlies Schildová (Rak.) 37

8. Katja Seizingerová (Nem.) 36

...

23. Anita Wachterová (Rak.), Viktoria Rebensburgová (Nem.) a Petra Vlhová (SR) všetky po 19





8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Len raz v aktuálnej sezóne Svetového pohára dosiahla Petra Vlhová v rozpätí dvoch dní lepšie výsledky ako uplynulý víkend v Jasnej. To keď v predposledný novembrový víkend minulého roka vyhrala vo fínskom Levi dva slalomy za sebou.Teraz na domácom svahu v Jasnej brala 180 z maximálneho počtu 200 bodov po druhom mieste v slalome a triumfe v obrovskom slalome. Odmenou jej bolo aj celkové víťazstvo v 82. ročníku legendárnej Veľkej ceny Demänovských jaskýň a skresanie náskoku Lary Gutovej-Behramiovej na prvom mieste v bojoch o veľký glóbus zo 107 na 36 bodov.Vzhľadom na to, že najbližší piatok a sobotu budú vo švédskom Aare na programe ďalšie dva slalomy, ktoré 29-ročná Švajčiarka vôbec nejazdí, o štyri roky mladšia Slovenka bude mať teda veľkú výhodu na svojej strane."V Jasnej sme trochu napravili bodovú bilanciu v boji s Gutovou-Behramiovou z uplynulých týždňov. Teraz ideme do Aare a tam to treba v slalomoch potvrdiť. V hre je 200 bodov, ktoré naša súperka nemôže získať. Musíme sa čo najlepšie skoncentrovať na našu poslednú prioritu v sezóne, lebo chceme priniesť na Slovensko skutočne niečo veľké. Treba spracovať emócie a udržať si silu," načrtol Magoni recept na úspech v najbližších pretekoch SP.Vlhovej víťazstvo v obrovskom slalome pod Chopkom má aj štatistický rozmer. Ambiciózna Liptáčka dosiahla devätnásty triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére, čím sa dostala na úroveň niekdajšej skvelej Rakúšanky Anity Wachterovej aj Nemky Viktorie Rebensburgovej, ktorá len vlani ukončila kariéru. Vlhová predstihla legendárnu Američanku Tamaru McKinneyovú a aktuálne má pred sebou Nemku Hilde Gergovú s 20 víťazstvami.Zároveň sa už zaradila medzi 25 najúspešnejších zjazdárok histórie podľa počtu víťazstiev vo Svetovom pohári. Pre porovnanie Shiffrinová sa sobotným víťazstvom v slalome dostala na číslo 69 víťazných pretekov v SP a naďalej usilovne stíha historickú jednotku - krajanku Lindsey Vonnovú s 82 víťazstvami.