Petra Vlhová si užíva zaslúženú dovolenku, zverejnila záber z exotickej krajiny

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Po dlhej a náročnej sezóne si slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová užíva zaslúžené chvíle oddychu.Počas ostatného víkendu sa so súťažným ročníkom rozlúčila s fanúšikmi na zasnežených svahoch v Jasnej, v súčasnosti však už obdivuje pamätihodnosti na exotickej Srí Lanke.Majsterka sveta v obrovskom slalome teda zamierila do tepla ostrovného štátu v Indickom oceáne a prostredníctvom sociálnej siete sa pochválila fotografiou pre fanúšikov. "Na Srí Lanke objavujem nové miesta," napísala.Petra Vlhová si chvíle v príjemnej klíme užíva plnými dúškami, keďže už o niekoľko týždňov začne s prípravou na nasledujúcu sezónu. V nej bude mať opäť veľmi vysoké ambície a bude chcieť bojovať o veľký krištáľový glóbus. K štartom v slalome a obrovskom slalome pravdepodobne pridá aj rýchlostné disciplíny - super G a zjazd.Petra Vlhová nazbierala v zimnej sezóne 2018/2019 dovedna 14 pódiových umiestnení vo Svetovom pohári (5-6-3), čo sa premietlo do rekordného zisku 1355 bodov a druhej priečky v celkovom poradí. Druhá skončila aj v sumárnom hodnotení slalomu a obrovského slalomu.Dlhodobo stabilnú formu demonštrovala tiež na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, odkiaľ odišla ako držiteľka medailového kompletu. Zlato získala v obrovskom slalome, striebro v alpskej kombinácii a bronz v slalome.