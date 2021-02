Petra Vlhová začne na majstrovstvách sveta kombináciou, predpoveď počasia spôsobila zmenu

Vlhová medzi najväčšími favoritkami

Pribudol paralelný obrovský slalom

7.2.2021 - Úvodná disciplína 46. majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v talianskej Cortine d'Ampezzo, ženská alpská kombinácia, bude mať vymenené poradie disciplín. Namiesto pôvodne plánovaného super G pretekárky začnú v pondelok o 11.00 h jednokolovým slalomom.Súťaž vyvrcholí od 14.30 h pretekmi v super G. Pôvodne malo byť poradie disciplín opačné tak, ako to býva zvyčajne na vrcholných podujatiach v kombinačných pretekoch.Za zmenou na poslednú chvíľu je nepriaznivá predpoveď počasia. V dejisku svetového šampionátu má v v noci z nedele na pondelok napadnúť veľa snehu a organizátori nebudú vedieť dostatočne rýchlo upraviť trať pre super G. "Prognóza hovorí o 5 až 15 cm nového snehu v dejisku svetového šampionátu. A zrážky sa očakávajú ešte aj v pondelok nadránom," informoval portál ORF.Podľa AP budú najväčšie favoritky na zisk zlatej medaily v kombinácii Američanka Mikaela Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová. Ambiciózna Liptáčka pred dvoma rokmi vo švédskom Aare vybojovala v disciplíne všestrannosti striebro, keď ju od zlatej medaily delili len 3 stotiny sekundy. Vlhová vtedy vybojovala historicky prvú medailu v individuálnej disciplíne v histórii samostatného Slovenska na MS v alpských lyžiarskych disciplínach. Ešte predtým bola v kombinácii raz tretia vo Svetovom pohári (Crans Montana 2018) a raz piata na ZOH 2018 v Pjongčangu. Kombinačný titul bude obhajovať Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá ho na MS získala dokonca už dvakrát - v Sankt Moritzi 2017 aj Aare 2019.Majstrovstvá sveta sa budú konať na pozadí celosvetovej pandémie koronavírusu a budú ňou silno poznačené. V cieľovom priestore jednotlivých súťaží budú chýbať diváci a jednotliví účastníci šampionátu budú rozdelení do tzv. bezpečnostných bublín, ktoré nebudú môcť prekračovať. Dôležité bude aj pravidelné testovanie účastníkov. "Usporiadať svetový šampionát za daných podmienok v horskom mestečku s približne 5600 obyvateľmi bude veľká skúška odolnosti bezpečnostnej koncepcie v zjazdárskom lyžiarskom cirkuse. Vôbec prvýkrát v tejto špecifickej sezóne totiž nastane situácia, že budú muži aj ženy súťažiť v rovnakom čase na rovnakom mieste. Nepamätám si žiadneho organizátora MS, ktorý musel zvládnuť toľko úloh ako Cortina. Keby bolo možné odovzdať už vopred zlatú medailu za vytrvalosť, vyhral by ju organizačný tím Cortiny 2021, “uviedol prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Gian Franco Kasper.V Cortine d'Ampezzo sa očakáva 600 športovcov zo 70 krajín a celkovo bude napriek diváckemu zákazu na svetovom šampionáte prítomných až 3000 ľudí. Podstatnú časť budú okrem lyžiarov tvoriť aj ich tréneri, zástupcovia médií a domáci organizátori vrátane dobrovoľníkov. Prvýkrát sa bude bojovať až o 13 medailových kompletov. K tradičným 11 súťažiam (2x slalom, 2x obrovský slalom, 2x super G, 2x zjazd, 2x alpská kombinácia a tímová súťaž) prvýkrát pribudnú súboje o cenné kovy v paralelnom obrovskom slalome. Petra Vlhová by mala absolvovať päť štartov a prakticky vo všetkých disciplínach bude jednou z favoritiek na zisk medaily.