Petra Vlhová zažila svoj najlepší rok v kariére, stala sa nielen majsterkou sveta

Operácia aj zápal okostice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Po jednom víťazstve pridala v slalome, paralelnom slalome aj v tzv. mestských pretekov v paralelnom slalome. To všetko sa odrazilo v troch druhých miestach v sumáre Svetového pohára 2018/2019. Druhá bola za Mikaelou Shiffrinovou v boji o veľký glóbus aj o dva malé za slalom a obrovský slalom."Súhlasím s tým, že to bol môj najlepší rok v kariére. Moje výsledky v minulej sezóne boli úžasné. Chcem sa v prvom rade poďakovať môjmu tímu, rodičom, priateľovi aj sponzorom. Budem sa snažiť stále dávať zo seba maximum, aby som ešte lepšie jazdila v ďalšej sezóne," vravela Vlhová v reakcii na to, že sa stala najúspešnejšou športovkyňou roka na Slovensku.Sezónu 2019/2020 nezačala v takej forme ako tú predchádzajúcu. Podpísali sa pod to viaceré zdravotné problémy a s tým súvisiace tréningové manko. Po operácii nosných dutín si neskôr už počas sezóny niekoľkokrát udrela holennú kosť na tom istom mieste a zápasila so zápalom okostice.Vlhová stále nie je zdravotne v poriadku, preto treba vysoko oceniť, že v šiestich decembrových vystúpeniach v pretekoch SP brala jedno víťazstvo, dve druhé miesta a ani raz neskončila horšie ako piata.Aj nedávne sviatočné chvíle si v Taliansku u svojho trénera Livia Magoniho spestrila tréningom a podobné to bude aj v posledný deň kalendárneho roka. Opäť ho strávi prípravou vo Vipitene. "Pre mňa je to už normálne, že na Silvestra trénujem a na Nový rok som vždy niekde mimo Slovenska. Už druhého januára cestujeme do Záhrebu, kde bude najbližší slalom Svetového pohára," povedala Vlhová pre RTVS.Vzhľadom na spomenuté problémy neprekvapuje, čo si najlepšia slovenská športovkyňa želá do nového roka. "Je to najmä zdravie. Viem, o čom hovorím. Keď nie ste zdravý, nič nemôžete robiť," doplnila Vlhová.