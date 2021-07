Petra zo Žiliny obvinili zo zabitia. Na chate napadol iného muža, ktorý zraneniam podľahol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia obvinila 64-ročného Petra zo Žiliny z trestného činu zabitia. Ako informuje žilinská krajská polícia vo svojom profile na sociálne sieti, obvinený muž v piatok 9. júla vo večerných hodinách na chate v katastri mesta Rajecké Teplice odsotil 56-ročného muža, ktorý vošiel do chaty.Následne ho na zemi kopol do brucha a hlavy. Napadnutý muž utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. „Vyšetrovateľ Policajného zboru spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," ozrejmila polícia.