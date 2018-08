Petráš prestúpil z Interu do Petržalky, Talda: Nepočítali sme s tým

Na archívnej snímke Peter Petráš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Peter Petráš prestúpil z druholigového Interu Bratislava do konkurenčnej Petržalky. Bývalý slovenský reprezentant a doterajší kapitán žlto-čiernych týmto krokom prekvapil vedenie klubu.uviedol pre klubovú stránku generálny manažér FK Inter Bratislava Ľubomír Talda, ktorý počítal s Petrášom aj po ukončení jeho hráčskej kariéry na pozícii trénera.Tridsaťdeväťročný hráč nad svojim rozhodnutím rozmýšľal už dlhšie.Petráš získal v roku 2001 so žlto-čiernymi titul majstra Slovenska spolu s triumfom v národnom pohári. O štyri roky neskôr prestúpil do Petržalky. Bol súčasťou vtedajšieho úspešného kádra pod vedením trénera Vladimíra Weissa, ktorý postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov 2004/05. Tam dokonca strelil gól, keď prekonal Vitora Baiu vo víťaznom zápase na štadióne vtedajšieho portugalského majstra FC Porto (3:2). Po tomto úspešnom ročníku prestúpil na dva roky do ruského Saturnu moskovská oblasť, neskôr pôsobil v zahraničí ešte krátko v roku 2010, keď hral za bulharský tím Levski Sofia.