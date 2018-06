Petráš: V SR sú podmienky na výstavbu nízkoenergetických budov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) – Na Slovensku sú vytvorené legislatívne, materiálové a technologické podmienky pre energetické systémy a existuje aj čiastočná finančná podpora štátu v segmente obnoviteľných zdrojov pre výstavbu nízkoenergetických budov. Povedal to pre TASR počas júnového podujatia (28.6.) Budovy s takmer nulovou potrebou energie vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dušan Petráš. Dodal, že Európsky parlament schválil nedávno tretiu verziu smernice o energetickej náročnosti budov.Veľkí developeri a investori chcú ponúknuť nájomné priestory pre firmy, ktoré by mali dobrú architektúru, dobré vnútorné prostredie, ale aj minimálnu spotrebu energie, za ktorú sa platí zvlášť okrem nájomnej plochy, konkretizoval.Podľa neho ide nielen o ušetrenie energie, ale aj využitie ekologických stavebných materiálov, obnoviteľných zdrojov, treba mať dostupné parkovacie miesta, zeleň v budove a okolí, aj tzv. zelené strechy. Pre nízkoenergetické budovy hovorí podľa neho viacero argumentov.upozornil Petráš. Počas prednášky vo štvrtok dodal, že slovenský priemysel patrí medzi energeticky najnáročnejšie v krajinách Európskej únie.Zo všetkej energie vyrobenej v krajinách sa podľa štatistiky spotrebúva 42% až 45 % v budovách, v priemysle asi 30 % až 32% a doprave 20% až 25%, informoval.konštatoval s tým, že na dlhodobý trend nízkoenergetických budov reagovalo na Slovensku aj technické vysoké školstvo v oblasti architektúry, stavebníctva, elektrotechniky a strojárstva.Podľa neho by štát mal viac podporovať nízkoenergetickú iniciatívu.navrhol.