Petříček: Legitimizáicia vpádu vojsk do Československa je neprijateľná

Na snímke Tomáš Petříček. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Akákoľvek legitimizácia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 je podľa českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka "neprijateľná". Petříček to povedal v piatok popoludní slovenským novinárom v rámci bezpečnostného fóra Globsec 2019 Bratislava Forum.Reagoval tak na návrh zákona o udelení štatútu veterána príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci operácie Varšavskej zmluvy, ktorý ruskej Štátnej dume predložil poslanec Komunistickej strany Ruskej federácie.pokračoval Petříček. Dodal, že Česká republika berie celú vec vážne a pripomenul, že uznesenie v tomto smere už prijala aj česká Poslanecká snemovňa. Samotné ministerstvo zahraničných vecí ČR sa ešte v pondelok ohradilo proti tomu, že by mohlo dochádzať k spochybneniu interpretácie vpádu vojsk do Československa.podotkol v piatok šéf českej diplomacie.Zdôraznil, že jeho rezort nebude komentovať skutočnosť, že ruská strana prijíma opatrenia v oblasti sociálnej politiky. Avšak legitimizovanie okupácie spôsobom, že vojská Varšavskej zmluvy mali predísť štátnemu prevratu a podobne,dodal Petříček.