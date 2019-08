Petrovický nepreceňuje ideálnu premiéru na striedačke dvadsiatky

Na archívnej snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Konečná tabuľka Summer Hockey Challenge 2019:



1. SLOVENSKO"20" 3 3 0 0 0 10:4 9



2. Česko"19" 3 1 1 0 1 10:7 5



3. Dánsko"20" 3 1 0 0 2 6:12 3



4. Nemecko"20" 3 0 0 1 2 5:10 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 4. augusta (TASR) - Tri zápasy, tri víťazstvá a prvenstvo na domácom turnaji. Róbert Petrovický si lepší debut v pozícii hlavného trénera slovenskej hokejovej "dvadsiatky" nemohol želať, okrem výsledkov ho tešili aj viaceré detaily v hre jeho zverencov. Tí veria, že víťazstvo na popradskom turnaji im dodá potrebné sebavedomie do ďalšieho priebehu sezóny.Slováci postupne zdolali nemeckú "dvadsiatku" 3:0, výber Česka do 19 rokov 3:2 a rovesníkov z Dánska 4:2. So skóre 10:4 zopakovali vlaňajší triumf svojich predchodcov. Tých ešte viedol tréner Ernest Bokroš, ktorého medzičasom nahradil Róbert Petrovický. Práve turnaj v Poprade bol pre neho premiérový v pozícii hlavného trénera SR "20." "uviedol Petrovický, ktorý ešte donedávna pôsobil pri A-mužstve po boku Craiga Ramsayho.V novej pozícii sa snažil zužitkovať čo najviac poznatkov, ktoré nadobudol pri kanadskom odborníkovi.uviedol.Mladí Slováci spečatili triumf na turnaji víťazstvom nad Dánskom. Výsledok 4:2 niesol výrazný rukopis Mareka Minárika, ktorý strelil tri góly. Hrdinu záverečného zápasu tešil kolektívny výkon, ktorý od mužstva vyžadoval nový tréner. "" poznamenal Minárik.Na adresu nového kormidelníka sa pozitívne vyjadril aj kapitán Róbert Džugan.Trojdňový turnaj bol pre Petrovického zverencov vyvrcholením dvojtýždňového bloku spoločnej prípravy.uviedol Džugan.