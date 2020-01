Petrovický vyzdvihol 1.tretinu, mrzeli ho chyby: Kanada ukázala silu

Tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický (uprostred) vo štvrťfinálovom zápase MS hokejistov do 20 rokov Kanada - Slovensko 2. januára 2020 v Ostrave v Českej republike. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 2. januára (TASR) – Slovenským hokejistom do 20 rokov sa vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli MS nepodarilo výraznejšie potrápiť favorita z Kanady a rovnako ako na predchádzajúcich štyroch šampionátoch zostali pred semifinálovými bránami. Súperovi vzdorovali iba prvú tretinu, v tej druhej inkasovali štyri góly a s turnajom sa rozlúčili s prehrou 1:6.Slováci mali už v úvode možnosť hrať 5-minútovú presilovku, hoci ju nevyužili, dostali sa do tempa a v prvej tretine držali so súperom krok. „“ hodnotil duel Oliver Okuliar, ktorý za stavu 0:6 strelil jediný gól SR:Kanaďania, ktorí mali v ostravskej aréne domáce prostredie, prestrieľali slovenských juniorov 44:18.“ povzdychol si útočník Maxim Čajkovič.Slováci si už v prvom skupinovom súboji s Kazachstanom (3:1) prakticky zabezpečili postup do vyraďovacej časti, prehry s Fínmi (1:8), Švajčiarmi (2:7) a Švédmi (2:6) znamenali, že do nej vstúpili zo štvrtého miesta. Jedným z ich novoročných želaní bolo, že by chceli na MS aspoň raz prekvapiť. Proti Kanade sa ale zázrak nekonal.“ hodnotil duel s Kanadou tréner SR Róbert Petrovický. „dodal.