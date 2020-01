Petru Vlhovú čaká náročná dvojnásobná dávka pretekov v Sestriere, o glóbuse rozprávať nechce

Obrovský slalom dlhšie netrénovala

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Iba štyri dni po triumfálnom slalomovom opojení v rakúskom Flachau pokračuje slovenská zjazdárka Petra Vlhová v boji o najvyššie méty vo Svetovom pohári. Tentoraz ju čaká dvojnásobná dávka pretekov, počas pretekového víkendu v talianskom Sestriere si vyskúša obrovský slalom a paralelný obrovský slalom.Obrovský slalom zatiaľ v tejto sezóne nie je u Vlhovej na takej úrovni, ako by sama očakávala. Zo štyroch pretekov v tejto najtechnickejšej disciplíne skončila najvyššie štvrtá týždeň pred Vianocami vo francúzskom Courcheveli Predtým v americkom Killingtone si pripísala šieste miesto a v sezónnej ouvertúre na ľadovci v Söldene bola štrnásta.V inom rakúskom stredisku Leinzi ju tri pred koncom kalendárneho roka klasifikovali na piatej pozícii. Pre porovnanie, v uplynulej sezóne Vlhová práve v obrovskom slalome vystrelila ako kométa - vyhrala preteky SP v Semmeringu, Maribore aj Špindlerovom Mlyne a korunu tomu nasadila ziskom zlatej medaily na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare."Priznám sa, obrovský slalom som dlhší čas netrénovala. Takže na tom do pretekov v Sestriere v tíme určite popracujeme. Budem sa snažiť využiť momentálne dobré pocity zo slalomu aj v obrovskom slalome. Rada by som zabojovala o pódiový výsledok," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá po svojom slalomovom triumfe vo Flachau.V nedeľu si Vlhová v Sestriere vyskúša paralelný obrovský slalom a to bude z jej pohľadu možno ešte dôležitejšia skúška ako tá sobotňajšia v obrovskom slalome. V tejto sezóne sa malý glóbus bude po prvý raz udeľovať aj v paralelných disciplínach za sumár výsledkov z troch podujatí.Prvý paralelný slalom v decembri vo švajčiarskom St. Moritzi sa stal korisťou práve 24-ročnej Slovenky. Teraz bude mať šancu nadviazať na tento úspech v paralelnom obrovskom slalome v Sestriere, v marci vo švédskom Aare (12.3.) sezóna SP v paralelných disciplínach žien vyvrcholí paralelným slalomom."Paralelný obrovský slalom som nikdy predtým nejazdila, bude to teda niečo nové a zároveň náročné. O glóbuse rozprávať nechcem, najprv treba zajazdiť čo najlepšie a dosiahnuť čo najlepší výsledok," zamyslela sa Vlhová. Jej taliansky tréner Livio Magoni vo Flachau zdupľoval to, čo vravel už na začiatku tejto sezóny. "Na Slovensko chceme doviezť aspoň jeden malý glóbus a paralelné preteky sú jednou z možností," uviedol Magoni.Paralelný slalom a paralelný obrovský slalom sú veľmi podobné disciplíny s rovnakým typom kvalifikácie a identickými pravidlami vyraďovacej časti. Kvalifikácia aj prvé kolo vyraďovacej časti s 32 účastníčkami sa jazdí dvojkolovo, od osemfinále bude o víťazke rozhodovať už len jedna jazda.Hlavný rozdiel medzi paralelným slalomom a paralelným obrovským slalomom je vzdialenosť bránok na trati. Pri paralelnom obrovskom slalome nesmie byť menšia ako 13 m. Bodovanie je rovnaké ako v ostatných disciplínach Svetového pohára, víťazka berie 100 bodov, pretekárka umiestnená na 30. mieste 1 bod.Jednotlivé kolá sobotňajšieho obrovského slalomu žien v Sestriere sa budú konať od 11.00 h, resp. od 14.05 h. Nedeľňajšia kvalifikácia paralelného obrovského slalomu sa začne o 9.15 h, vyraďovacia časť o 11.45 h.