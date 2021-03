Petržalka chce v tomto roku splniť viacero plánov, vytvorí nové triedy v škôlkach a revitalizuje námestia

Prioritou je navýšenie kapacít

13.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavská Petržalka tento rok plánuje vytvorenie nových tried v materských školách (MŠ) , ale aj revitalizáciu námestí. O tohtoročných plánoch najväčšej bratislavskej mestskej časti informovala jej hovorkyňa Mária Halašková „Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválila mestská časť rozpočet na rok 2021 s príjmami a výdavkami v celkovej sume viac ako 51,7 milióna eur, čo je navýšenie o štyri milióny eur oproti minulému roku," uviedla hovorkyňa a dodala, že schválené financie využije samospráva na dokončenie rozbehnutých projektov, v pláne sú však aj nové projekty, najmä v oblasti školstva, zveľaďovania verejných priestranstiev a životného prostredia.„Navýšenie kapacít MŠ je jednou z hlavných priorít, ktorej sa mestská časť intenzívne venovala už v minulom roku, keď otvorila tri nové triedy v MŠ Turnianska, MŠ Lietavská a MŠ Rontgenova," uviedla hovorkyňa a dodala, že tento rok sa chystá sprevádzkovať sedem tried rekonštrukciou školníckych bytov a ďalšie štyri triedy vzniknú výstavbou novej MŠ v priestoroch Základnej školy (ZŠ) Turnianska.Miestni poslanci vyčlenili minulý rok finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii bývalej budovy MŠ Znievska, v hre je aj bývalá budova MŠ Hrobákova, v ktorej by mohlo vzniknúť až osem nových tried. „Mestská časť rokuje aj s developerom projektu Slnečnice o potencionálnom prenájme alebo kúpe budovy pre vytvorenie MŠ," doplnila.Petržalku čakajú prípravy na revitalizáciu viacerých námestí. „Nedávno sme ukončili participatívny proces o budúcom vzhľade a funkcii Námestia Republiky," uviedla hovorkyňa a dodala, že mestská časť pripravuje podklady na vyhlásenie architektonickej súťaže. Športovo-rekreačný priestor má vzniknúť na Šrobárovom námestí, na jeho revitalizáciu vyčlenila Petržalka 200-tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov Úradu vlády SR Úpravami od konca minulého roka prechádza aj Ovsištské námestie, na ktorom bude mestská časť v polovici marca realizovať sadové úpravy. Zmeny čakajú aj Nobelovo námestie. „V priebehu marca začne Petržalka zbierať podnety verejnosti vo forme dotazníka, ktorého výsledky poslúžia na vyhlásenie architektonickej súťaže v roku 2022," doplnila.V rokoch 2021 až 2024 sa bude mestská časť venovať aj revitalizácií detských verejných ihrísk, ktoré nespĺňajú všetky potrebné technické a bezpečnostné normy. „Mestská časť má v súčasnosti v správe 55 detských ihrísk, v roku 2021 plánuje zrevitalizovať šesť z nich, v celkovej sume zhruba 121-tisíc eur," uviedla hovorkyňa.Vo vnútrobloku bytových domov na Pečnianskej ulici plánuje Petržalka vytvoriť aj jedno nové detské ihrisko za zhruba 110-tisíc eur. „Na ihrisku je podľa projektovej dokumentácie navrhnutých päť herných prvkov z nerezovej ocele ako lezecká zostava so šmykľavkou, kolotoč na státie, trojhojdačka s hniezdom a deti sa budú môcť tešiť aj hravému značeniu na chodníku v podobe labyrintu, twistera či húsenice s číslami," doplnila.Keďže populácia v Petržalke starne a je dôležité zabezpečiť pre seniorov dostatok kapacít v zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS), mestská časť schválila pre tento rok príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacít ZOS v objekte na Osuského 8, kde mala donedávna sídlo nezisková organizácia Lepší svet.„Budova je veľkosťou areálu vhodným priestorom na vznik takéhoto zariadenia," vysvetlila hovorkyňa a dodala, že v súčasnosti disponuje mestská časť kapacitou maximálne 50 lôžok v prevádzkach na Vavilovovej a Mlynarovičovej, záujem však prekračuje trojnásobok dostupnej kapacity. Nové zariadenie počíta s kapacitou 40 klientov.