Petržalka chce vybudovať denný stacionár, má aj ďalšie plány

Ilustračná snímka.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka plánuje vybudovať denný stacionár pre seniorov. Vzniknúť by mal prístavbou a nadstavbou existujúcej budovy bývalej materskej školy, v tesnej blízkosti Zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici.uviedol pre TASR prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik.Vybudovane denného stacionára na Vavilovovej ulici je dlhodobo plánovanou aktivitou mestskej časti. Už pred tromi rokmi začala samospráva v rámci rozširovania kapacít uvažovať o tomto priestore, alternatívu videla aj budovách na Hrobákovej ulici patriacich hlavnému mestu a okresnému úradu. Táto aktivita jej však nevyšla, lebo okresný úrad aj magistrát odpovedali, že s nimi majú iné plány.skonštatoval Štefánik. Výzvu vyhlásilo v apríli tohto roka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP.Proces je dvojkolový, Petržalka sa už dostala do druhého kola. So súhlasom poslancov z posledného rokovania miestneho zastupiteľstva môže mestská časť následne požiadať o nenávratný finančný príspevok. Predkladať žiadosti je možné do 20. decembra tohto roka. Náklady na výstavbu sa predbežne odhadujú na viac ako milión eur, z čoho 95 percent by išlo z IROP, zvyšných päť percent, teda viac ako 51.000 eur, by spolufinancovala mestská časť.poznamenal Štefánik.Kedy by sa malo začať s výstavbou však prednosta odhadovať nechce. Upozorňuje totiž, že operačné programy majú niekoľkostupňové kontroly, napríklad verejné obstarávanie sa kontroluje pred vyhlásením podmienky, po jej vyhlásení a taktiež sa kontroluje výsledok obstarávania pred samotným podpísaním zmluvy. Predbežne sa ako termín začiatku prác spomína október 2019 a ukončenie v marci 2021.Vybudovanie denného stacionára nie je jedinou plánovaným zámerom mestskej časti v rámci sociálnych služieb. Na ich rozšírenie a výstavbu plnohodnotného zariadenia sociálnych služieb poukazujú aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) či komunitný plán sociálnych služieb.vysvetlil Štefánik.Samospráva však zatiaľ o projekte nemá jasné predstavy. Ako najvhodnejšia alternatíva sa javí vybudovanie zariadenia na zelenej lúke, miestny úrad preto vytypováva možné pozemky. Mestská časť však priznáva, že sama takéto pozemky nemá, do úvahy tak prichádzajú mestské alebo súkromné.dodal Štefánik.