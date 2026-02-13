Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

13. februára 2026

Petržalka chystá na valentínsku sobotu sprievod Krampusákov, diskotéku na ľade aj program pre deti – VIDEO, FOTO


Bratislavská Petržalka pripravuje na sobotu 14. februára celodenný valentínsky program pre deti aj dospelých. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, jeho súčasťou budú fašiangové oslavy aj ...



petrzalka 676x451 13.2.2026 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka pripravuje na sobotu 14. februára celodenný valentínsky program pre deti aj dospelých. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, jeho súčasťou budú fašiangové oslavy aj oldies party na ľade. Tradičné fašiangové oslavy otvorí samospráva v spolupráci so svojimi kultúrnymi zariadeniami o 10:30 zrazom masiek pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici.


Masky sa následne v sprievode folklórneho súboru Devín a pekelných Krampusákov presunú k Domu kultúry Zrkadlový háj, kde budú návštevníkov čakať zabíjačkové špeciality či stánky s remeselnými výrobkami," priblížila Halašková. V kultúrnom dome bude súčasne prebiehať program pre deti – kúzelnícka show, divadielko či tvorivé dielne.

Nebude chýbať súťaž o najlepšiu masku, symbolický obrad pochovávania basy sprevádzaný modlitbami, trúchlením a vtipnými veršovačkami. Podujatie ukončí fašiangová zábava v podaní FS Rozvadžan," dodala hovorkyňa Petržalky.

V popoludňajších hodinách sa verejné ľadové klzisko na Námestí Republiky stane najprv dejiskom karnevalu pre deti, neskôr diskotékovej zábavy v štýle 70., 80., 90. rokov.

Od 16:00 do 17:30 si môžu návštevníci pozrieť prehliadku detských masiek na korčuliach. Deti si okrem karnevalu užijú aj zábavné súťaže a veselé choreografie," doplnila Halašková. Na ľade neskôr rozprúdi zábavu DJ Andree so svojou retro párty nielen pre páry, ktorá potrvá až do 22:00.


Zdroj: SITA.sk - Petržalka chystá na valentínsku sobotu sprievod Krampusákov, diskotéku na ľade aj program pre deti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

