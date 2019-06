Petržalka hospodárila v roku 2018 s prebytkom viac ako 1,78 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako 1,785 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2018, ktorý petržalskí poslanci schválili na pondelňajšom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Výsledky vlaňajšieho hospodárenia vníma samospráva pozitívne.uviedol pre TASR prednosta petržalského miestneho úradu Peter Šinály.Podľa neho však treba poznamenať, že suma prebytku je ovplyvnená dvoma zložkami. Jednou je lepší výber peňazí, ktoré neboli minuté, pretože neboli ani. "Tým, že sa štátu a ekonomike darilo, prišlo viac do rozpočtu. Peniaze sme neminuli, ušetrili sme ich pre tento rok," poznamenal prednosta. Druhú zložku tvoria projekty, ktoré sa mestskej časti v uplynulom roku nepodarili, napríklad v oblasti školstva tým, že sa nestihli niektoré z procesov pri schvaľovaní. "Pri nich treba povedať, že sa na nich bude pracovať ďalej. Peniaze sa nestratia a v rezervnom fonde budú zdrojom pre ďalší investičný rozvoj mestskej časti,“ doplnil Šinály.Prebytok hospodárenia znížený o nevyčerpané účelovo viazané prostriedky sa presúva do rezervného fondu. Ide o sumu viac ako 1,1 milióna eur. Do tohto fondu sa zároveň presúva aj ďalších takmer 731.350 eur, čo predstavuje zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek. Poslanci zároveň schválili návrh úpravy rozpočtu na tento rok, ktorý súvisí so zvýšenou tvorbou rezervného fondu na základe záverečného účtu. Úpravy sa týkajú navýšenia finančných prostriedkov napríklad do materských škôl, budov školských zariadení i opravy komunikácií.skonštatoval Šinály. Až keď bude celomestská parkovacia politika v bratislavskom mestskom zastupiteľstve, bude podľa prednostu známe, aké bude mať