Petržalka nevyhovie protestu prokurátora v súvislosti so zľavami v MŠ

Bratislava 10. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka si stojí za tým, ako pri prijímaní detí do materských škôl (MŠ) finančne zvýhodňuje deti s trvalým pobytom na území mestskej časti. Vyplýva to z rozhodnutia miestnych poslancov, ktorí na utorkovom rokovaní nevyhoveli protestu prokurátora. Ten totiž napadol všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytnutí zliav z príspevku, podľa ktorého platia rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti mesačne 100 eur, pre miestnych platí 70-percentná zľava a platia poplatok vo výške 30 eur.Prokurátor v proteste konštatuje, že VZN je nezákonné a porušuje predmetný článok Ústavy SR, ale aj viaceré platné zákony, napríklad zákon o obecnom zriadení, školský zákon či zákon o štátnej správe v školstve a školskej správe. Prokurátor je presvedčený, že na poskytnutie zľavy v tomto smere nie je právny nárok a mestská časť ide nad rámec zákona. Mestská časť je však iného názoru a myslí si, že poslanci na takéto rozhodnutie oprávnenie majú, keďže oblasť financovania je originálnou kompetenciou. A to aj napriek tomu, že školský zákon udeľovanie zliav nepozná. Svojich obyvateľov podobným spôsobom preferuje aj Staré Mesto.povedal pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že podľa neho by do toho nemal vstupovať žiadny iný štátny orgán.Na otázku, či nechceli postupovať podobne, ako napríklad Ružinov, ktorý má odporúčací bodový systém pri prijímaní detí do škôlok, odpovedal, že smer v tejto súvislosti je v Petržalke nastavený správne. Poznamenal, že viacero obyvateľov si v poslednom období prehlásilo trvalý pobyt a opätovne deklaroval, že mestská časť do dvoch rokov zvýši kapacity materských škôl o 15 tried, keďže nedostatočné kapacity sú dlhodobým problémom." doplnil.Prokurátor zároveň napadol aj druhé VZN z tejto oblasti. V tomto prípade mestská časť protestu vyhovela, keďže sa mení len obdobie, v rámci ktorého sú obyvatelia s trvalým pobytom uprednostňovaní.Vedenie mestskej časti sa v súvislosti s protestmi prokurátora nevyhlo kritike z radov poslaneckého zboru. Okrem iného odzneli aj názory, že VZN je protizákonné, bezzubé a trápne, pričom prináša byrokratickú záťaž a neistotu pre rodičov. Kritike sa nevyhli ani stále nepostačujúce kapacity materských škôl v pôsobnosti mestskej časti. Z úst oponentov odzneli aj vyjadrenia o