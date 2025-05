Petržalka po miliónovom podvode mení vedenie, starostu Hrčku strieda jeho zástupkyňa Jančoková

Poslanci schválili audit aj preverenie financovania športovísk

Správa kontrolórky má obsahovať konkrétne údaje





Ján Hrčka 16. mája informoval médiá o podvode, ktorý odhalil na svojom úrade. Sprenevery vo výške viac ako 2,7 milióna eur sa dopustil, už bývalý, zamestnanec miestneho úradu René H., ktorého samospráva po zabezpečení dôkazov odovzdala do rúk polície. Starosta okamžite odvolal dvoch priamych nadriadených páchateľa a prijal politickú zodpovednosť tým, že oznámil svoje odstúpenie z funkcie.



Hrčka upozornil na to, že páchateľ mal vytvorených 151 účtov v ôsmich bankách a ešte ako zamestnanec neoprávnene upravoval údaje v mzdovej agende tak aby peniaze, minimálne dva a pol roka, odchádzali na tieto účty. Podvod odhalili až po tom, ako ich na podozrivé konanie upozornila ČSOB banka. Ďalšia z bánk podľa starostu v januári 2025 zrušila páchateľovi 65 podozrivých účtov, avšak neinformovala o tom samosprávu ani políciu.





22.5.2025 (SITA.sk) - Poslanci bratislavskej Petržalky na stredajšom mimoriadnom zastupiteľstve vzali na vedomie vzdanie sa Jána Hrčku funkcie starostu ku dňu 31. máju. Petržalský úrad od 1. júna povedie jeho prvá zástupkyňa Iveta Jančoková . Petržalskí poslanci ju zároveň poverili, aby po zániku mandátu starostu Hrčkovi predložila ministerstvu vnútra žiadosť o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.Poslanci schválili tiež návrh uznesenia predsedu klubu Team Bratislava a PS Pavla Škápika na vykonanie hĺbkového auditu na miestnom úrade od roku 2019 a vyčlenenie sumy 300-tisíc z rezervného fondu na tento účel. Súčasťou uznesenia je aj žiadosť, aby hlavná kontrolórka osobitne vykonala kontrolu financovania zimného štadióna Draždiak a športovej haly Pankúchova z dôvodu presunu financií z jednotlivých položiek rozpočtu bez súhlasu poslancov.Poslanec Škápik tiež požiadal o personálne posilnenie úradu hlavnej kontrolórky a aktívnu spoluprácu úradu na dokončení kontroly miezd zadanej poslancami v roku 2023, doplnenú až do roku 2025. Zároveň požiadal miestny úrad, aby sa zdržal presunu financií nad päť percent z rozpočtu medzi jednotlivými položkami bez súhlasu zastupiteľstva, až do výsledkov hĺbkového auditu. Žiada tiež o bezodkladné informovanie o ďalších zisteniach k odhalenému podvodu.Uznesenie ďalej obsahuje žiadosť, aby hlavná kontrolórka vypracovala správu v ktorej bude uvedený počet kontrol na miestnom úrade v rokoch 2023 - 2025 vo vzťahu k mzdám, ďalej výsledky kontrol za posledné dva roky a zámer hlavnej kontrolórky vo vzťahu k mzdám zamestnancov. Správa má ďalej obsahovať postup, ktorý hlavná kontrolórka navrhuje vo vzťahu k prípadu odhaleného podvodu na petržalskom úrade s cieľom predísť podobnému prípadu v budúcnosti.Poslanci v uznesení tiež žiadajú vedenie petržalského úradu, aby vyžiadal od audítorskej spoločnosti, ktorá vykonávala audit záverečného účtu Petržalky za rok 2023 vysvetlenie, ako je možné, že vo svojej správe skonštatovala bezchybné nakladanie s rozpočtovými prostriedkami mestskej časti. Vedenie ďalej žiadajú, aby informoval poslancov či a akú zodpovednosť je možné vyvodiť voči audítorskej spoločnosti. Termínom splnenia oboch úloh je júnové zastupiteľstvo.