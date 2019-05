Petržalka prichádza s novými kritériami na prijímanie detí do škôlok

Ilustračné foto. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Bratislava 7. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka prichádza s novými kritériami prijímania detí do materských škôl (MŠ) v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre budúci školský rok 2019/20 by mali byť prednostne prijímané petržalské deti a tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Rozhodovať by mala tiež spádovosť materskej školy. Ide však o odporúčané kritériá, keďže zákonnú kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí majú výhradne riaditeľky škôlok.Samospráva pri navrhovaných kritériách vychádza zo štatistík z nedávnych zápisov detí. Podľa nich podalo 1620 rodičov 2870 žiadostí, pričom petržalských detí je z toho okolo 1330. Samospráva pritom predpokladá, že na voľné miesta v materských školách by k začiatku nového školského roka vedela prijať okolo 850 detí.skonštatoval v utorok na tlačovej konferencii starosta Petržalky Ján Hrčka.Vedenie mestskej časti už v tejto súvislosti poslalo riaditeľkám všetkých materských škôl list s predmetnými odporúčanými kritériami. Šéf petržalskej samosprávy si však je zároveň vedomý, že či budú riaditeľky tieto pravidlá dodržiavať, a budú prijímané len petržalské deti, garantovať samospráva nevie. Rozhodovanie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do škôlky je kompetenciou len riaditeľov týchto predškolských zariadení.poznamenal Hrčka.Nové navrhované kritériá vníma pozitívne napríklad Zdenka Žigová, riaditeľka MŠ Holíčska 50. Kritériá považuje za logické a efektívne. Obzvlášť "spádovosť" školy je podľa nej pre dieťa dôležitá.poznamenala Žigová.Poukazuje na to, že psychologická a emotívna stránka je veľmi dôležitá pre ďalší rozvoj dieťaťa.doplnila Žigová.Mestská časť plánuje zároveň aj naďalej rozširovať kapacity materských škôl. Najrýchlejším a najlacnejším riešením sa javí rozširovanie o voľné kapacity priamo v existujúcich škôlkach, napríklad aj využitím niekdajších školníckych bytov. Miestnemu zastupiteľstvu by mohli byť na budúci mesiac predložené aj ďalšie možnosti, napríklad nadstavby či prístavby, prípadne využitie priestorov v školských budovách, v ktorých v súčasnosti pôsobia iné subjekty. Samospráva chce taktiež naďalej motivovať učiteľov, či už možnosťami ubytovania, alebo náborovým príspevkom.