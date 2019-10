Petržalka pripravuje vianočné trhy, hľadá nájomcov stánkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje aj tento rok vianočné trhy. Tie sa budú konať na Námestí Republiky od 29. novembra do 18. decembra. Pri tejto príležitosti vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom stánkov, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4. novembra. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.V stánkoch bude možné predávať vianočné darčeky z rôznych prírodných materiálov, kovu, šúpolia, textilu, polodrahokamov, dreva či papiera, ale tiež knihy. Sortiment môže tvoriť aj vianočné pečivo, ako perníky či oblátky, ako aj výrobky z medu a cukrovinky. Chýbať nebudú ani vianočné ozdoby, stromčeky, živé a sušené kvety, keramika alebo sklo.Súťažné návrhy je potrebné podávať výhradne na tlačive záväznej prihlášky, žiadosti na iných tlačivách nebude komisia akceptovať. Rovnako sa tak nebude zaoberať návrhmi doručenými po termíne či tými, ktoré nebudú spĺňať súťažné podmienky. Návrhy je možné predkladať do 4. novembra do 12.00 h, a to osobne alebo poštou na adresu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb (MPVPS) Petržalka.Predložené ponuky bude komisia vyhodnocovať v daný deň o 13.00 h. V rámci kritérií sa bude prihliadať na cenu za prenájom stánku či rôznorodosť ponúkaného vianočného tovaru. Výsledky súťaže by mali byť známe najneskôr 12. novembra. Zverejnené budú na webových stránkach www.mpvps.sk, www.petrzalka.sk a na úradnej tabuli petržalského miestneho úradu. Na rovnakých stránkach sú k dispozícii aj bližšie informácie spolu so súťažnými podkladmi a záväznou prihláškou.