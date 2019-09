Petržalka pristúpi k vytváraniu zón bez pesticídov

Petržalka, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 30. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka upúšťa od používania pesticídov, herbicídov či umelých hnojív na svojom území. Vytvárať chce tzv. zóny bez pesticídov, ktoré budú obyvateľom deklarovať, že verejný priestor je zdraviu prospešný. Mestská časť by sa tak mala zaradiť k prvým mestám a obciam, kde takýto status už platí.uviedol pre TASR petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun.Založením Zón bez pesticídov sa mestská časť zaväzuje k upusteniu od využívania chemických postrekov a umelých hnojív na svojich pozemkoch. Tieto zóny budú identifikované na mape zverejnenej na webovej stránke mestskej časti, označené môžu byť tiež piktogramom, ktorý udeľuje občianske združenie Zóny bez pesticídov. Práve ten je jedným z poskytovateľov piktogramov i licencie. Mestská časť už v tejto súvislosti podpísala zmluvu s predmetným občianskym združením.poznamenal Dragun. Priznal však, že v jednej časti mestskej časti bude potrebné používať pesticídy pri ošetrovaní gaštanov, keďže momentálne iná ekologická alternatíva neexistuje.doplnil. Starostlivosť by mala byť v réžii miestneho podniku verejnoprospešných prác.Od používania chemických postrekov na báze glyfosátu, s výnimkou používania prostriedkov na odstraňovanie inváznych rastlín a na hubenie škodlivých hlodavcov (rodenticídov) upúšťa aj hlavné mesto, čo odobrili pred časom aj mestskí poslanci. Odstraňovanie buriny a predchádzanie jej rastu chce mesto riešiť systémovo, a to intenzívnou pravidelnou údržbou a čistením spevnených plôch, otázke používania pesticídov sa chce samospráva venovať komplexne.Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v novembri 2018 schválilo zámer nepoužívať na ničenie burín a ruderálnych rastlín herbicídy na báze glyfosátov na verejných priestranstvách vo vlastníctve BSK a snažiť sa používať prípravky na ekologickom princípe.