Petržalka sa chystá na opravu ciest a chodníkov, počas troch rokov vynaloží viac než milión eur

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavskáinvestuje do opráv ciest a chodníkov počas nasledujúcich troch rokov 1,25 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) , v ktorom mestská časť vyhlásila súťaž na zhotoviteľa prác.„Predmetom zákazky sú opravy výtlkov a chodníkov - asfaltérske práce 2021 - 2023," uvádza sa v oznámení ÚVO.Predpokladaná hodnota zákazky je 1 250 000 eur bez DPH a termín na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 13. mája. S úspešných uchádzačom mestská časť uzatvorí rámcovú zmluvu na tri roky.Predmetom zákazky sú opravy vrchnej vrstvy pozemných komunikácií, parkovísk a verejných priestorov, ktoré sú v správe mestskej častiIde o opravy a rekonštrukcie výtlkov, opravy prepadov komunikácií, opravy porúch asfaltových krytov asfaltovým betónom a opravy chodníkov.Ďalej je predmetom zákazky vybúranie a odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových vrstiev, vybúranie a odstránenie podkladov z betónu, rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, zarovnanie vybúraného povrchu, aplikácia asfaltového penetračného náteru, pokládka, zhutnenie a zarovnanie asfaltovej zmesi, aplikácia trvalo pružnej asfaltovej zálievky.