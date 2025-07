Petržalka sa ostro ohradila voči Vallovi, obvinenia z podozrivých praktík sú podľa nej nepravdivé

Vallo kritizuje Hrčku, poukazuje na spornú zmluvu a podpis

Odmena pre právnikov podľa Karmana neprekračuje štandard

Magistrát spochybňuje právne služby aj pri vyšetrovaní krádeže

Petržalka tvrdí, že spolupráca je dlhodobá a opodstatnená

22.7.2025 (SITA.sk) - Vedenie bratislavskej Petržalky reaguje na údajné podozrenia primátora Bratislavy Matúša Valla o tom, že si miestny úrad neprávom nárokuje milióny eur na chod svojich materských škôl (MŠ). Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , Petržalke už dal za pravdu Okresný súd v Banskej Bystrici , ktorý úhradu časti požadovanej sumy magistrátu nariadil cez platobný rozkaz.Primátor Bratislavy vo svojom písomnom stanovisku obvinil bývalého starostu Petržalky Jána Hrčku z uzatvorenia podozrivej zmluvy s advokátskou kanceláriou. Za závažné pochybenie považuje aj splnomocnenie pre právnikov, ktoré podľa Valla podpísal ako starosta v čase, keď už starostom nebol. Primátorovi sa nepáči ani zmluvne dohodnutá prípadná odmena vo výške 20 percent z vymoženej sumy.Vallo kritizuje Hrčku za to, že na plnomocenstve pre advokátsku kanceláriu, ktorá má Petržalku zastupovať, je jeho podpis s dátumom 4. júna, pričom funkcie sa vzdal už ku dňu 31. mája. „Pravda je však taká, že bývalý starosta podpísal splnomocnenie ešte pred oficiálnym odchodom. V tomto prípade došlo k administratívnemu pochybeniu zo strany advokátskej spoločnosti A.K.F. Legal., ktorá na splnomocnenie uviedla dátum 4. júna, za čo sa neskôr ospravedlnila" vysvetlila Halašková.Primátor kritizuje tiež zmluvne dohodnutú výšku odmeny s advokátskou kanceláriou. “V zmysle zmluvy sme sa dohodli na odmene 120 eur bez DPH/hodina. Je to suma, ktorú sme si určili s tým, že sme nevedeli, ako dlho bude súdne konanie trvať. Môžu to byť dva, tri, štyri roky…,” argumentuje zástupca starostu Petržalky Ján Karman , ktorý dodáva, že petržalská samospráva je stále pripravená pristúpiť na kompromis, s ktorým budú spokojné obe strany a ukončiť spor s magistrátom dohodou.V prípade odmeny 20 percent ide o odmenu z vymoženej sumy, čo znamená, že keď sa Petržalke podarí vysúdiť plnú sumu o ktorú sa súdi (platobný rozkaz súdu bol zatiaľ vydaný na 4,3 milióna eur), odmena bude 20 percent z tejto sumy. Z nej sa však vo finále odčítajú všetky poplatky, ktoré už mestská časť zaplatila za právne služby vrátane dohodnutej odmeny 120 eur za hodinu v celkovom súčte hodín a trov konania. Tie hradí strana, ktorá súdny proces prehrá.“Odmena 20 percent je štandardná v prípade súdnych sporov, pri ktorých neviete, ako dlho potrvajú a ako veľmi budú náročné. Priemerné trvanie obchodného sporu je 36 mesiacov, výsledná suma môže byť vo výške 5 - 10 percent, v závislosti od trvania a poplatkov, ktoré Petržalka zaplatí,” vysvetľuje advokát a konateľ zmluvnej Advokátskej spoločnosti Marek Švec s tým, že v konečnom účtovaní odmena nemusí byť vysoká.Podľa vicestarostu Karmana je tiež zvláštne, ako primátor Vallo ohľadom percentuálnej provízie argumentuje: “Spomína nejakú zmenu legislatívy, ktorá však podľa našej vedomosti pre samosprávy určite neplatí," uviedol. Primátor hlavného mesta kritizuje tiež to, že rovnaká advokátska kancelária (AK) poskytuje Petržalke právne služby v súvislosti s krádežou 2,7 milióna eur.Mestská časť vysvetľuje, že AK zastúpená Marekom Švecom pomáha Petržalke s právnymi službami v oblasti MŠ už roky, a teda pozná vnútorné organizačné procesy úradu a jeho organizácií. Aj preto v rámci interného preverovania postupov a procesov sprenevery bývalého zamestnanca do spolupráce zapojili ďalšiu právnu kanceláriu, spoločnosť A.K.F Legal, ktorá je v Bratislave známa ako dôveryhodný partner verejného sektora.“Nie je pravda, že spoločnosť A.K.F Legal sa podieľa na preverovaní trestnoprávnej zodpovednosti sprenevery 2,7 milióna eur. Jej úlohou je realizovať trestno-právnu analýzu prípadu, to znamená, preverovanie vnútorných procesov úradu,” dodáva vicestarosta s tým, že s prípravou žaloby voči hlavnému mestu vo veci financovania MŠ začali na miestnom úrade ešte v roku 2024 a ich úvahy siahali až do roku 2023.Mestská časť vysvetlila tiež podstatu jej sporu s hlavným mestom. „Po zmene zákona z roku 2023 bolo hlavné mesto povinné posielať bratislavským mestským častiam peniaze rovnakým dielom ako neštátnym zriaďovateľom MŠ - čiže súkromným a cirkevným školám, to znamená v plnej sume, ktorú magistrát na MŠ dostane od štátu, pokiaľ sa nedohodlo inak," vysvetlila Halašková.Ako dodala, primátor Bratislavy napriek tomu sumu v danej výške neposielal, namiesto toho ponúkol starostom a starostkám pri ďalšej zmene zákona - od 1. januára 2025, ktorá ho zavedením normatívneho financovania aj na úrovni MŠ k tomuto dotlačila - jednorazovú finančnú kompenzáciu. „S výnimkou Petržalky, ktorá v posledných rokoch vytvorila najviac nových miest v MŠ tieto peniaze všetci prijali," uviedla hovorkyňa.Mestská časť uvádza, že zo zákona jej pri súčte za rok 2024 vznikol nárok až na 8,9 milióna eur. Samospráva napriek tomu nikdy plnú sumu od mesta zatiaľ nežiadala. “Neuspokojím sa preto so sumou 1,3 milióna eur, ktorá je ďaleko pod tým, čo sme od mesta žiadali,” tvrdil v diskusiách na túto tému z minulých rokov exstarosta Hrčka. Opodstatnenosť nárokov mestskej časti podľa Halaškovej potvrdil aj platobný rozkaz súdu na takmer 4,3 milióna eur.