Petržalka sa snaží venovať seniorom pozornosť počas celého roka

Petržalka, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka sa snaží venovať svojim seniorom počas celého roka. A to tak v denných centrách, ako rôznymi športovými, vzdelávacími či zábavnými aktivitami, kultúrnymi podujatiami, potravinovou pomocou či prepájaním generácií.priblížila Katarína Mrázová z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Mestská časť prevádzkuje v súčasnosti šesť denných centier, v ktorých si môžu seniori vybrať z rôznych záujmových činností.podotkla Mrázová. V rámci činnosti centier fungujú napríklad spevácke súbory Melódia a Petržalčanka. Denné centrá taktiež poskytujú svojim klientom sociálne poradenstvo.Počas celého roka organizuje samospráva pre staršiu generáciu viacero športových a kultúrnych podujatí. Ide napríklad o Športové hry pre seniorov, keď súťažia napríklad v stolnotenisovom turnaji, lúštení krížoviek či sudoku. Dvakrát do roka sa stretávajú pri príležitosti ich životného jubilea, máj patrí Zadunajskému stretnutiu seniorov.Od uplynulého roka poskytuje mestská časť seniorom aj príspevok na pobyt v zahraničí.poznamenala Mrázová. Mestská časť taktiež organizuje výlety v rámci folklórnych podujatí na Slovensku, napríklad v Hrušove, Východnej či Detve. Nechýba ani projekt Reťaz skúseností – most generácií, ktorý spája staršiu a mladú generáciu, teda seniorov s deťmi z materských a základných škôl. Pre sociálne slabších občanov, často najmä tých starších, je otvorená sociálna výdajňa.Október, teda Mesiac úcty k starším, patrí tradične podujatiu Seniorfest s kultúrnymi, športovými a kulinárskymi podujatiami.dodala Mrázová.